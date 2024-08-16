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https://sputnik-georgia.ru/20240816/issledovaniya-pokazyvayut-progress-gruzii-po-sravneniyu-s-2012-godom--vitse-spiker-289487244.html
Исследования показывают прогресс Грузии по сравнению с 2012 годом – вице-спикер
Исследования показывают прогресс Грузии по сравнению с 2012 годом – вице-спикер
Sputnik Грузия
Грузия заняла девятое место в мире по показателю 11-летнего прогресса свободы выражения 16.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-16T20:01+0400
2024-08-16T20:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Исследования всех авторитетных организациях говорят о прогрессе Грузии в разных сферах, в том числе защиты прав человека, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский. Согласно международному рейтингу свободы выражения, ежегодная оценка Грузии улучшилась и составила 84,9% при максимуме 100%. Таким образом, Грузия заняла девятое место в мире по показателю 11-летнего прогресса свободы выражения. По его словам, исследования отражаются и на рейтинге партий. "Не удивительно, что все цифры в исследовании GORBI вытекают из этого", - сказал Вольский. Результаты опроса международного центра исследования общественного мнения GORBI показали, что большая часть населения Грузии в преддверии парламентских выборов поддерживает правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. На вопрос, если бы парламентские выборы проводились на этой неделе, за кого бы вы проголосовали, ответили: "Грузинская мечта" – 59,3% опрошенных. За объединение бывшей правящей, а ныне крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и "Стратегии Агмашенебели", которую основал бывший член "Нацдвижения" Георгий Вашадзе, готовы голосовать 13,1% респондентов. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей&gt;&gt; На третьем месте с поддержкой в 5,8% находится коалиция трех политических сил: партии основателей одного из крупнейших банков Грузии (TBC Bank) Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе "Лело для Грузии", партии правозащитницы Анны Долидзе "Для народа" и политического движения представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Далее с поддержкой в 5,5% находится коалиция из партий, основанных бывшими членами "Нацдвижения". Это "Гирчи – больше свободы" Зуры Джапаридзе, "Ахали" Ники Гварамия и Ники Мелия и "Дроа" Элене Хоштария. После смены власти в 2012 году, Грузия занимает девятое место в мире по росту свободы выражения. В 2012 году Грузия занимала 108 место в мировом рейтинге. За следующие 11 лет Грузия поднялась на 64 места.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, всемирный банк, международный валютный фонд, георгий вольский
грузия, новости, политика, всемирный банк, международный валютный фонд, георгий вольский

Исследования показывают прогресс Грузии по сравнению с 2012 годом – вице-спикер

20:01 16.08.2024
© photo: Sputnik / StringerДепутат парламента Грузии Георгий Вольский
Депутат парламента Грузии Георгий Вольский - Sputnik Грузия, 1920, 16.08.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Грузия заняла девятое место в мире по показателю 11-летнего прогресса свободы выражения
ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Исследования всех авторитетных организациях говорят о прогрессе Грузии в разных сферах, в том числе защиты прав человека, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.
Согласно международному рейтингу свободы выражения, ежегодная оценка Грузии улучшилась и составила 84,9% при максимуме 100%. Таким образом, Грузия заняла девятое место в мире по показателю 11-летнего прогресса свободы выражения.

"На столе у каждого, в том числе и в кабинетах радикальной оппозиции, лежат исследования самых авторитетных и проверенных организаций, научных учреждений, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Атлантического совета и многих других известных институтов, которые показывают, что показатели экономики Грузии в сфере защиты прав человека, в отношении правовых вопросов значительно продвинулись вперед по сравнению с 2012 годом", - сказал Вольский.

По его словам, исследования отражаются и на рейтинге партий.
"Не удивительно, что все цифры в исследовании GORBI вытекают из этого", - сказал Вольский.
Результаты опроса международного центра исследования общественного мнения GORBI показали, что большая часть населения Грузии в преддверии парламентских выборов поддерживает правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. На вопрос, если бы парламентские выборы проводились на этой неделе, за кого бы вы проголосовали, ответили: "Грузинская мечта" – 59,3% опрошенных. За объединение бывшей правящей, а ныне крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и "Стратегии Агмашенебели", которую основал бывший член "Нацдвижения" Георгий Вашадзе, готовы голосовать 13,1% респондентов.
Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>
На третьем месте с поддержкой в 5,8% находится коалиция трех политических сил: партии основателей одного из крупнейших банков Грузии (TBC Bank) Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе "Лело для Грузии", партии правозащитницы Анны Долидзе "Для народа" и политического движения представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".
Далее с поддержкой в 5,5% находится коалиция из партий, основанных бывшими членами "Нацдвижения". Это "Гирчи – больше свободы" Зуры Джапаридзе, "Ахали" Ники Гварамия и Ники Мелия и "Дроа" Элене Хоштария.
После смены власти в 2012 году, Грузия занимает девятое место в мире по росту свободы выражения. В 2012 году Грузия занимала 108 место в мировом рейтинге. За следующие 11 лет Грузия поднялась на 64 места.
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