https://sputnik-georgia.ru/20240816/oppozitsiya-raskritikovala-gruzinskuyu-mechtu-iz-za-spiska-kandidatov-delegatov-289486103.html

Оппозиция раскритиковала "Грузинскую мечту" из-за списка кандидатов-делегатов

Оппозиция раскритиковала "Грузинскую мечту" из-за списка кандидатов-делегатов

Sputnik Грузия

Делегатом округа станет тот кандидат в депутаты, который по итогам выборов попадет в парламент по списку партии и наберет в округе больше голосов, чем... 16.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-16T17:36+0400

2024-08-16T17:36+0400

2024-08-16T17:36+0400

политика

грузия

новости

единое национальное движение

лело для грузии

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250968040_0:215:1135:853_1920x0_80_0_0_bc15fe36997e61c8d3b4bec1b956a61c.jpg

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Представители оппозиционных партий назвали феодалами и коррупционерами представленных правящей партией "Грузинская мечта" кандидатов в депутаты парламента, которые должны стать делегатами избирателей в округах. Правящая партия накануне обнародовала часть своего избирательного списка – 22 делегата, каждый из которых должен будет отвечать за предвыборную кампанию в одном из избирательных округов, а после выборов уже в парламенте защищать интересы избирателей этого округа. Восемь делегатов в Тбилиси будут объявлены в ближайшие дни. Всего – 30 избирательных округов. Появление статуса делегата среди депутатов в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" назвали непонятным. Один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Саломе Самадашвили считает, что "Грузинская мечта" абсолютно обанкротилась и они проигрывают выборы". "В нашей стране не существует мажоритарной системы, но они назначили и обещали места в списке феодалам, которые в разное время служили разным властям", - заявила Самадашвили. Восстановление мажоритарной системы прямо противоречит Конституции Грузии и еще раз подтверждает, что "Грузинская мечта" во время этих выборов полностью стоит на коррупции и насилии, считает депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Анна Бучукури. По ее словам, это решение наносит прямой удар по свободе и справедливости выборов. По ее словам, лицами "Грузинской мечты" на выборах будут коррумпированные феодалы, которые уже четыре года не сказали ни единого слова в парламенте и никогда не пользовались трибуной, а только воровали народные деньги и наполняли партийную казну правящей партии. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября полностью по пропорциональной системе (по партийным спискам). При этом отдельные кандидаты в депутаты в избирательных списках партий могут быть названы делегатами, то есть потенциальными представителями избирателей в округах. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> Делегатом округа станет тот кандидат в депутаты, который по итогам выборов попадет в парламент по списку партии и наберет в округе больше голосов, чем соперники из другой партии. Все предыдущие выборы в законодательный орган за последние 20 лет проходили по смешанной системе – пропорциональной, то есть голосовали за партию, и мажоритарной, то есть выбирали конкретных кандидатов в округах, которые в дальнейшем представляли в парламенте интересы этого округа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, единое национальное движение, лело для грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024