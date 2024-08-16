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Партиям присвоили номера на парламентские выборы в Грузии

Партиям присвоили номера на парламентские выборы в Грузии

Sputnik Грузия

Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования 16.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-16T22:36+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Определены порядковые номера избирательных субъектов на парламентских выборах 26 октября 2024 года, говорится в сообщении Центризбиркома Грузии.Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Предвыборным субъектам были присвоены следующие порядковые номера: № 1 – "Да Европе – Стратегия Агмашенебели"; №2 – "Европейская Грузия – движение за свободу"; №3 – "Партия единства и развития Грузии"; № 4 – "Новое единство – Гварамия Мелия"; №5 – "Единое национальное движение"; №6 – "Европейские демократы Грузии"; №7 – "Алеко Элисашвили – Граждане"; №8 – "Альянс патриотов Грузии"; №9 – "Лело за Грузию";№ 10 – "Лейбористская партия Грузии"; № 11 – "Республиканская партия Грузии"; № 12 – "Наша объединенная Грузия"; № 13 – "Социал-демократическая партия Грузии";№ 14 – "Третий путь"; № 15 – "За справедливость"; № 16 – "Измени Грузию"; № 17 – "Грузия"; № 18 – "Прогресс и свобода"; № 19 – "Альянс демократов"; № 20 – "Свободная Грузия"; № 21 – "Трибуна"; № 22 – "Закон и справедливость"; № 23 – "Свободный выбор – новая альтернатива"; № 24 – "Партия зеленых"; № 25 – "Гахария за Грузию"; № 26 – "Левый Альянс"; № 27 – "Единство грузинских"; № 36 – "Новый политический центр"; № 41 – "Грузинская мечта – Демократическая Грузия"; №48 – "Анна Долидзе – для народа".Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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