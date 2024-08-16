https://sputnik-georgia.ru/20240816/prezident-gruzii-ne-perezhivet-narodnogo-gneva--premer-ministr-289477850.html

Президент Грузии не переживет народного гнева – премьер-министр

Президент Грузии не переживет народного гнева – премьер-министр

Sputnik Грузия

Как сказал премьер Грузии, Зурабишвили должна ответить за предательство, которое совершает постоянно 16.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-16T14:06+0400

2024-08-16T14:06+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Президенту Грузии Саломе Зурабишвили стоит бояться народного гнева – она должна ответить за предательство, совершаемое в постоянном режиме, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Президент Грузии, которая, согласно Конституции, присуждает государственные премии и награды, 15 августа заявила, что олимпийцев нельзя награждать в срочном порядке, так как Паралимпиада еще не прошла и празднование успехов олимпийцев и паралимпийцев по отдельности недопустимо. Она также заявила, что празднование успехов спортсменов должно проходить не в закрытом пространстве, а быть народным. Как сказал премьер Грузии, Зурабишвили должна ответить за предательство, которое совершает постоянно.По его словам, праздничный прием для членов национальной олимпийской сборной, организованный правительством, не исключал других мероприятий, которые могут проходить в общественном пространстве.Единственная проблема заключалась лишь в том, что создать "заряд, который заслуживают наши олимпийцы", было невозможно, так как в августе многие уезжают из столицы.Правительство устроило прием олимпийцам во Дворце государственных церемоний (бывшем Президентском дворце) в Тбилиси 15 августа в 20:00 по тбилисскому времени. Это помпезное здание было построено при президентстве Михаила Саакашвили.Президент Грузии выступила против срочного награждения олимпийцев>>Грузинские спортсмены заработали на Олимпиаде в Париже три золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль и вышли на 24 место в командном зачете, что является лучшим результатом в истории страны. По словам премьер-министра, каждый член грузинской олимпийской команды, который не получил медаль, но внес свою лепту в общий успех, получит премию в 50 тысяч лари (около 18,5 тыс. долларов). Также повышенные премии получат тренеры, медицинский и другой персонал команды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , олимпиада-2024 в париже