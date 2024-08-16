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Убийство в пригороде Тбилиси – задержано четыре человека
Убийство в пригороде Тбилиси – задержано четыре человека
Sputnik Грузия
Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы 16.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-16T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Полиция Тбилиси задержала четырех человек за убийство, предоставление следствию ложной информации и несообщение о преступлении в пригороде столицы, в селе Дигоми, сообщили в МВД Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным следствия, 12 августа 26-летний обвиняемый во время ссоры холодным оружием нанес несколько ранений своему 37-летнему близкому знакомому и скрылся с места преступления. Тот скончался от полученных травм после поступления в больницу. В ходе расследования также выяснилось, что в момент убийства на месте происшествия присутствовали общие друзья обвиняемого и убитого. Во время опроса в качестве свидетелей 19-летний и 35-летний мужчины предоставили следствию ложную информацию, за что их впоследствии задержали. Кроме того, следствие установило, что о случившемся также знал 22-летний мужчина, но не сообщил об этом в полицию. Его задержали за несообщение о тяжком преступлении.Похищение для женитьбы в Грузии – задержаны пять человек>>Следствие по делу продолжается по статьям "Умышленное убийство", "Дача свидетелем или потерпевшим ложных показаний, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления" и "Недонесение о преступлении". Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Убийство в пригороде Тбилиси – задержано четыре человека
16:30 16.08.2024 (обновлено: 17:19 16.08.2024)
Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Полиция Тбилиси задержала четырех человек за убийство, предоставление следствию ложной информации и несообщение о преступлении в пригороде столицы, в селе Дигоми, сообщили в МВД Грузии.
По данным следствия, 12 августа 26-летний обвиняемый во время ссоры холодным оружием нанес несколько ранений своему 37-летнему близкому знакомому и скрылся с места преступления. Тот скончался от полученных травм после поступления в больницу.
Обвиняемого задержали в регионе Кахети в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранителями.
В ходе расследования также выяснилось, что в момент убийства на месте происшествия присутствовали общие друзья обвиняемого и убитого.
Во время опроса в качестве свидетелей 19-летний и 35-летний мужчины предоставили следствию ложную информацию, за что их впоследствии задержали.
Кроме того, следствие установило, что о случившемся также знал 22-летний мужчина, но не сообщил об этом в полицию. Его задержали за несообщение о тяжком преступлении.
Следствие по делу продолжается по статьям "Умышленное убийство", "Дача свидетелем или потерпевшим ложных показаний, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления" и "Недонесение о преступлении".
Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.