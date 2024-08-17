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Два самых знаковых концертных зала Грузии перешли к правительству страны
Два самых знаковых концертных зала Грузии перешли к правительству страны
Sputnik Грузия
С чем связана передача объектов правительству, неизвестно 17.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-17T18:07+0400
2024-08-17T18:07+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Правительство Грузии перевело на свой баланс два крупнейших концертных зала Грузии — Black Sea Arena на побережье Черного моря в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) и Государственный концертный зал в Тбилиси, числящихся за Министерством культуры. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте правительства. Согласно документу, должно произойти слияние Black Sea Arena и Тбилисского концертного зала.Министерство культуры получило право управления самыми крупными концертными площадками в мае 2022 года. Чем вызвана передача значимых для культурной жизни страны объектов правительству, на данный момент неизвестно. Концертный зал Black Sea Arena второй год принимает концерты, субсидируемые государством по программе Starring Georgia, бюджет которой составляет 70 миллионов лари. Согласно отчету за 2023 год, программа не принесла прибыли – при тратах на организацию в размере 37 миллионов лари доход от продажи билетов составил 15 миллионов лари. При этом часть концертов в рамках проекта пришлось проводить на стадионах.Мировой гигант развлекательной индустрии вышел на грузинский рынок>>В числе концертов, проводимых при поддержке государства, – выступления Бруно Марса, Imagine Dragons, The Killers и Scorpions. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, черное море, шекветили, бруно марс, black sea arena, тбилисский концертный зал, культура, правительство
грузия, новости, общество, тбилиси, черное море, шекветили, бруно марс, black sea arena, тбилисский концертный зал, культура, правительство
Два самых знаковых концертных зала Грузии перешли к правительству страны
18:07 17.08.2024 (обновлено: 18:47 17.08.2024)
С чем связана передача объектов правительству, неизвестно
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Правительство Грузии перевело на свой баланс два крупнейших концертных зала Грузии — Black Sea Arena на побережье Черного моря в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) и Государственный концертный зал в Тбилиси, числящихся за Министерством культуры.
Соответствующее постановление уже опубликовано на сайте
правительства. Согласно документу, должно произойти слияние Black Sea Arena и Тбилисского концертного зала.
Министерство культуры получило право управления самыми крупными концертными площадками в мае 2022 года. Чем вызвана передача значимых для культурной жизни страны объектов правительству, на данный момент неизвестно.
Концертный зал Black Sea Arena второй год принимает концерты, субсидируемые государством по программе Starring Georgia, бюджет которой составляет 70 миллионов лари.
Согласно отчету за 2023 год, программа не принесла прибыли – при тратах на организацию в размере 37 миллионов лари доход от продажи билетов составил 15 миллионов лари. При этом часть концертов в рамках проекта пришлось проводить на стадионах.
В числе концертов, проводимых при поддержке государства, – выступления Бруно Марса, Imagine Dragons, The Killers и Scorpions.