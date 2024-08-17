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Выборы-2024 и новые ограждения у здания ЦИК Грузии: к чему готовиться?
Выборы-2024 и новые ограждения у здания ЦИК Грузии: к чему готовиться?
Sputnik Грузия
Парламентские выборы 2024 в Грузии обещают быть жаркими 17.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-17T17:07+0400
2024-08-17T17:07+0400
2024-08-17T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии опровергла обвинения в создании искусственных дополнительных барьеров у здания ЦИК к парламентским выборам 26 октября якобы из-за страха. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии обещают быть жаркими, что характерно для Грузии, как и проведение акций протеста проигравшей стороны у здания ЦИК в ночь после выборов. Последние выборы в парламент в 2020 году завершились применением водометов и попыткой прорваться внутрь здания. Оппозиция на заседании ЦИК обвинила администрацию в том, что, устанавливая новые заграждения на территории, Центральная избирательная комиссия пытается в страхе избежать массового протеста против фальсификаций. В ЦИК отмечают, что в рамках проводимых инфраструктурных работ устанавливаются не только новые ограждения, но и организовываются складская инфраструктура и конференц-зал, отремонтирован паркинг и прилегающая территория, уложено новое дорожное покрытие. Партиям присвоили номера на парламентские выборы в Грузии>>"Модернизированная инфраструктура отражает проактивный подход к защите сотрудников и здания, обеспечивая безопасную среду как внутри объекта, так и по его внешнему периметру", - отмечает ЦИК. ЦИК подчеркивает: обвинения в том, что члены администрации якобы боятся гнева народа, не соответствуют действительности. Власти утверждают, что выборы будут максимально прозрачными, и для этого они уже отправили приглашения всем крупным международным наблюдательным организациям. При этом, как заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, оппозиция после выборов постарается создать впечатление, что выборы были сфальсифицированы, и попытается свергнуть власть. Так, партия "Для Грузии" создала "Группу защиты выборов", а ряд НПО вместе с партиями "Ахали", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" – "Крепость голоса". Кроме того, оппозиционные каналы показывают рекламные ролики о том, как защитить свои голоса на выборах. Впервые парламентские выборы в Грузии в октябре 2024 года пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Подобные технологии служат упрощению процедуры, доведению до минимума человеческих ошибок, обеспечению высокого показателя надежности, точности подсчета и объявлению предварительных результатов в короткие сроки, сказал глава ЦИК Георгий Каландаришвили. Эти технологии будут применены на 90% избирательных участков. Новшеством на предстоящих 26 октября парламентских выборах будет и то, что теперь выборы исключительно пропорциональные, то есть выбирать будут между партиями. В парламент пройдет та партия, которая преодолеет барьер в 5%. На сегодня "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам в обществе. Согласно опросам 2023 года, шансы преодолеть барьер есть у 2-5 партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" – на втором месте с большим отрывом. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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цик грузии, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , новости, грузия, политика, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
цик грузии, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , новости, грузия, политика, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Выборы-2024 и новые ограждения у здания ЦИК Грузии: к чему готовиться?
Парламентские выборы 2024 в Грузии обещают быть жаркими
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии опровергла обвинения в создании искусственных дополнительных барьеров у здания ЦИК к парламентским выборам 26 октября якобы из-за страха.
Парламентские выборы в Грузии обещают быть жаркими, что характерно для Грузии, как и проведение акций протеста проигравшей стороны у здания ЦИК в ночь после выборов. Последние выборы в парламент в 2020 году завершились применением водометов и попыткой прорваться внутрь здания.
Оппозиция на заседании ЦИК обвинила администрацию в том, что, устанавливая новые заграждения на территории, Центральная избирательная комиссия пытается в страхе избежать массового протеста против фальсификаций.
"Инфраструктурные проекты, реализуемые избирательной администрацией, учитывают и должны учитывать стандарты безопасности. Достаточно вспомнить попытки сорвать итоговый брифинг председателя ЦИК в 2020 году и ворваться в ЦИК, в которых, к сожалению, также участвовали бывшие и нынешние члены ЦИК", - говорится в сообщении ведомства.
В ЦИК отмечают, что в рамках проводимых инфраструктурных работ устанавливаются не только новые ограждения, но и организовываются складская инфраструктура и конференц-зал, отремонтирован паркинг и прилегающая территория, уложено новое дорожное покрытие.
"Модернизированная инфраструктура отражает проактивный подход к защите сотрудников и здания, обеспечивая безопасную среду как внутри объекта, так и по его внешнему периметру", - отмечает ЦИК.
ЦИК подчеркивает: обвинения в том, что члены администрации якобы боятся гнева народа, не соответствуют действительности.
"Защита безопасности, превенция, страхование рисков, порядок на территории на самом деле не являются синонимами страха", - говорится в сообщении организации.
Власти утверждают, что выборы будут максимально прозрачными, и для этого они уже отправили приглашения всем крупным международным наблюдательным организациям.
При этом, как заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, оппозиция после выборов постарается создать впечатление, что выборы были сфальсифицированы, и попытается свергнуть власть.
Ряд же оппозиционных партий Грузии уже заявляет о возможной фальсификации выборов со стороны правящей силы "Грузинская мечта" и мобилизует своих наблюдателей к выборам.
Так, партия "Для Грузии" создала "Группу защиты выборов", а ряд НПО вместе с партиями "Ахали", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" – "Крепость голоса". Кроме того, оппозиционные каналы показывают рекламные ролики о том, как защитить свои голоса на выборах.
Впервые парламентские выборы в Грузии в октябре 2024 года пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина.
Подобные технологии служат упрощению процедуры, доведению до минимума человеческих ошибок, обеспечению высокого показателя надежности, точности подсчета и объявлению предварительных результатов в короткие сроки, сказал глава ЦИК Георгий Каландаришвили.
Эти технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Новшеством на предстоящих 26 октября парламентских выборах будет и то, что теперь выборы исключительно пропорциональные, то есть выбирать будут между партиями. В парламент пройдет та партия, которая преодолеет барьер в 5%.
На сегодня "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам в обществе. Согласно опросам 2023 года, шансы преодолеть барьер есть у 2-5 партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" – на втором месте с большим отрывом.
В оппозиции же на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".