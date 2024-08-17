https://sputnik-georgia.ru/20240817/vybory-2024-i-novye-ograzhdeniya-u-zdaniya-tsik-gruzii-k-chemu-gotovitsya-289495087.html

Выборы-2024 и новые ограждения у здания ЦИК Грузии: к чему готовиться?

Выборы-2024 и новые ограждения у здания ЦИК Грузии: к чему готовиться?

Sputnik Грузия

Парламентские выборы 2024 в Грузии обещают быть жаркими 17.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-17T17:07+0400

2024-08-17T17:07+0400

2024-08-17T17:07+0400

цик грузии

выборы

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

новости

грузия

политика

мамука мдинарадзе

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_976eedffbd300d33e3b54fe0480bc13f.jpg

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии опровергла обвинения в создании искусственных дополнительных барьеров у здания ЦИК к парламентским выборам 26 октября якобы из-за страха. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии обещают быть жаркими, что характерно для Грузии, как и проведение акций протеста проигравшей стороны у здания ЦИК в ночь после выборов. Последние выборы в парламент в 2020 году завершились применением водометов и попыткой прорваться внутрь здания. Оппозиция на заседании ЦИК обвинила администрацию в том, что, устанавливая новые заграждения на территории, Центральная избирательная комиссия пытается в страхе избежать массового протеста против фальсификаций. В ЦИК отмечают, что в рамках проводимых инфраструктурных работ устанавливаются не только новые ограждения, но и организовываются складская инфраструктура и конференц-зал, отремонтирован паркинг и прилегающая территория, уложено новое дорожное покрытие. Партиям присвоили номера на парламентские выборы в Грузии>>"Модернизированная инфраструктура отражает проактивный подход к защите сотрудников и здания, обеспечивая безопасную среду как внутри объекта, так и по его внешнему периметру", - отмечает ЦИК. ЦИК подчеркивает: обвинения в том, что члены администрации якобы боятся гнева народа, не соответствуют действительности. Власти утверждают, что выборы будут максимально прозрачными, и для этого они уже отправили приглашения всем крупным международным наблюдательным организациям. При этом, как заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, оппозиция после выборов постарается создать впечатление, что выборы были сфальсифицированы, и попытается свергнуть власть. Так, партия "Для Грузии" создала "Группу защиты выборов", а ряд НПО вместе с партиями "Ахали", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы" – "Крепость голоса". Кроме того, оппозиционные каналы показывают рекламные ролики о том, как защитить свои голоса на выборах. Впервые парламентские выборы в Грузии в октябре 2024 года пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Подобные технологии служат упрощению процедуры, доведению до минимума человеческих ошибок, обеспечению высокого показателя надежности, точности подсчета и объявлению предварительных результатов в короткие сроки, сказал глава ЦИК Георгий Каландаришвили. Эти технологии будут применены на 90% избирательных участков. Новшеством на предстоящих 26 октября парламентских выборах будет и то, что теперь выборы исключительно пропорциональные, то есть выбирать будут между партиями. В парламент пройдет та партия, которая преодолеет барьер в 5%. На сегодня "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам в обществе. Согласно опросам 2023 года, шансы преодолеть барьер есть у 2-5 партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" – на втором месте с большим отрывом. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

цик грузии, выборы, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , новости, грузия, политика, мамука мдинарадзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия