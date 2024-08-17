https://sputnik-georgia.ru/20240817/sp-podtverdilo-reyting-gruzii-na-urovne-bb-prognoz-stabilnyy-289487952.html

S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB", прогноз стабильный

S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB", прогноз стабильный

Sputnik Грузия

Агентство отмечает негативный риск для прогнозов из-за волатильности внутриполитической ситуации на фоне начала цикла выборов 17.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-17T10:52+0400

2024-08-17T10:52+0400

2024-08-17T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Грузии на отметке "BB", прогноз стабильный, сообщается в релизе агентства; краткосрочный рейтинг остался на уровне "B". В качестве позитивных для рейтинга факторов агентство приводит сравнительно сильную политическую систему, особенно в сравнении с другими странами региона, а также умеренный уровень госдолга и доступ к льготному финансированию от международных финансовых институтов. Стабильный прогноз уравновешивают сильные экономические и фискальные показатели Грузии с растущей политической неопределенностью, которая, как ожидает агентство, сохранится в течение следующих 12 месяцев. По данным S&P, рост ВВП страны в текущем году замедлится до 6,6% после увеличения на 7,5% годом ранее. Затем, согласно прогнозу, рост экономики продолжит замедляться: в 2025 году – до 5,4%, в 2026 году – до 5%, а в 2027 году рост ВВП составит 4,9%. Fitch Ratings ухудшил прогноз по рейтингам Грузии >>Что касается инфляции, то в текущем году ожидается показатель на уровне 2,6% после 2,5% в 2023 году, в следующем году инфляция ускорится до 3,3%, а в 2026-2027 годах составит 3%, говорится в прогнозе. В то же время агентство отмечает негативный риск для прогнозов из-за волатильности внутриполитической ситуации на фоне начала цикла выборов. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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