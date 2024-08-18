https://sputnik-georgia.ru/20240818/ispanskiy-levante-ischet-v-gruzii-molodykh-talantlivykh-futbolistov-289499617.html
Испанский "Леванте" ищет в Грузии молодых талантливых футболистов
Испанский "Леванте" ищет в Грузии молодых талантливых футболистов
Sputnik Грузия
Испанский клуб намерен отобрать юных талантливых футболистов 2006-2011 годов рождения 18.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-18T12:27+0400
2024-08-18T12:27+0400
2024-08-18T12:53+0400
грузия
новости
спорт
испания
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/11/249467984_0:3:3000:1691_1920x0_80_0_0_dbd1b1fc750e4577794403cb04e15fa4.jpg
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Исполнительный директор по международным связям и представитель пресс-службы испанского футбольного клуба "Леванте", за который выступает полузащитник национальной сборной Грузии Георгий Кочорашвили, приехали в Тбилиси для поиска юных талантов, говорится в информации на странице клуба в соцсети. Клуб "Леванте" активно поддерживал своего грузинского легионера Георгия Кочорашвили во время выступления сборной Грузии на чемпионате Европы в Германии, где команде удалось дойти до 1/8 финала. Благодарные болельщики сборной Грузии стали приглашать представителей "Леванте" в Тбилиси. Ответ не заставил себя ждать. Он также рассказал о Георгии Кочорашвили, который влюбил в себя всю команду. "Это очень выдающийся игрок, очень харизматичный. С нашего первого знакомства мы полюбили его и нам нравится этот игрок. Теперь этот мальчик вырос, окреп и известен в Европе. Он заслужил уважение "Леванте", – сказал Хави. Перед прибытием в Грузию представители "Леванте" распространил заявление, в котором отметил, что едут в Грузию, где отберут талантливых футболистов 2006-2011 г. р., а их поездка будет профинансирована Национальным агентством туризма Грузии. "Леванте" – старейший футбольный клуб Валенсии. Команда выступает во втором дивизионе чемпионата Испании. Георгий Кочорашвили выступает за "Леванте" с 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/11/249467984_372:0:2629:1693_1920x0_80_0_0_ff33a7bb3c7427ec1730da9f72ba2bab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, испания, футбол
грузия, новости, спорт, испания, футбол
Испанский "Леванте" ищет в Грузии молодых талантливых футболистов
12:27 18.08.2024 (обновлено: 12:53 18.08.2024)
Испанский клуб намерен отобрать юных талантливых футболистов 2006-2011 годов рождения
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Исполнительный директор по международным связям и представитель пресс-службы испанского футбольного клуба "Леванте", за который выступает полузащитник национальной сборной Грузии Георгий Кочорашвили, приехали в Тбилиси для поиска юных талантов, говорится в информации на странице клуба в соцсети.
Клуб "Леванте" активно поддерживал своего грузинского легионера Георгия Кочорашвили во время выступления сборной Грузии на чемпионате Европы в Германии, где команде удалось дойти до 1/8 финала. Благодарные болельщики сборной Грузии стали приглашать представителей "Леванте" в Тбилиси. Ответ не заставил себя ждать.
"Мы хотим увидеть ту любовь, о которой нам писали в Интернете. У нас было огромное желание приехать в Грузию. Мы приехали увидеть грузинских детей и таланты. Десять избранных отправятся в Валенсию", – рассказал представитель клуба Хави, который снискал особую любовь грузинских болельщиков.
Он также рассказал о Георгии Кочорашвили, который влюбил в себя всю команду.
"Это очень выдающийся игрок, очень харизматичный. С нашего первого знакомства мы полюбили его и нам нравится этот игрок. Теперь этот мальчик вырос, окреп и известен в Европе. Он заслужил уважение "Леванте", – сказал Хави.
Перед прибытием в Грузию представители "Леванте" распространил заявление, в котором отметил, что едут в Грузию, где отберут талантливых футболистов 2006-2011 г. р., а их поездка будет профинансирована Национальным агентством туризма Грузии.
"Леванте" – старейший футбольный клуб Валенсии. Команда выступает во втором дивизионе чемпионата Испании. Георгий Кочорашвили выступает за "Леванте" с 2019 года.