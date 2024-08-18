https://sputnik-georgia.ru/20240818/ispanskiy-levante-ischet-v-gruzii-molodykh-talantlivykh-futbolistov-289499617.html

Испанский "Леванте" ищет в Грузии молодых талантливых футболистов

Испанский "Леванте" ищет в Грузии молодых талантливых футболистов

Sputnik Грузия

Испанский клуб намерен отобрать юных талантливых футболистов 2006-2011 годов рождения 18.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-18T12:27+0400

2024-08-18T12:27+0400

2024-08-18T12:53+0400

грузия

новости

спорт

испания

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/11/249467984_0:3:3000:1691_1920x0_80_0_0_dbd1b1fc750e4577794403cb04e15fa4.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Исполнительный директор по международным связям и представитель пресс-службы испанского футбольного клуба "Леванте", за который выступает полузащитник национальной сборной Грузии Георгий Кочорашвили, приехали в Тбилиси для поиска юных талантов, говорится в информации на странице клуба в соцсети. Клуб "Леванте" активно поддерживал своего грузинского легионера Георгия Кочорашвили во время выступления сборной Грузии на чемпионате Европы в Германии, где команде удалось дойти до 1/8 финала. Благодарные болельщики сборной Грузии стали приглашать представителей "Леванте" в Тбилиси. Ответ не заставил себя ждать. Он также рассказал о Георгии Кочорашвили, который влюбил в себя всю команду. "Это очень выдающийся игрок, очень харизматичный. С нашего первого знакомства мы полюбили его и нам нравится этот игрок. Теперь этот мальчик вырос, окреп и известен в Европе. Он заслужил уважение "Леванте", – сказал Хави. Перед прибытием в Грузию представители "Леванте" распространил заявление, в котором отметил, что едут в Грузию, где отберут талантливых футболистов 2006-2011 г. р., а их поездка будет профинансирована Национальным агентством туризма Грузии. "Леванте" – старейший футбольный клуб Валенсии. Команда выступает во втором дивизионе чемпионата Испании. Георгий Кочорашвили выступает за "Леванте" с 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, спорт, испания, футбол