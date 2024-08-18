https://sputnik-georgia.ru/20240818/koalitsii-i-bloki-ne-smogut-prinyat-uchastie-v-vyborakh-26-oktyabrya---tsik-gruzii-289499813.html

Коалиции и блоки не смогут принять участие в выборах 26 октября – ЦИК Грузии

Коалиции и блоки не смогут принять участие в выборах 26 октября – ЦИК Грузии

Sputnik Грузия

В оппозиции на данный момент все еще идет перетасовка сил перед выборами 26 октября, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил, блоков... 18.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-18T13:32+0400

2024-08-18T13:32+0400

2024-08-18T14:06+0400

грузинская мечта - демократическая грузия

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цик грузии

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Ни коалиция, ни блок не смогут принять участие в парламентских выборах 26 октября, если кто-то хочет оказаться в списке новой политической партии для начала должен покинуть прежнюю, заявила пресс-секретарь ЦИК Грузии Натия Иоселиани. В оппозиции на данный момент все еще идет перетасовка сил перед выборами 26 октября, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил, блоков и коалиций. Буквально на днях расширилась оппозиционная политическая платформа "Единство ради спасения Грузии", в которую входили крупнейшая оппозиционная сила "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Теперь к ним присоединилась "Европейская Грузия", набравшая в 2020 году 3,78% голосов. По ее словам, в ближайшее время все станет ясно, кто в чьем партийном списке будет участвовать в выборах. Как заявила Иоселиани, на заседании Центризбирком уже присвоил порядковые номера избирательным субъектам на парламентских выборах 26 октября. "Семнадцати политическим объединениям присвоен порядковый номер по жребию, а 13 уполномоченным партиям – с соблюдением процедур и сроков, установленных законодательством. На основании заявления, в котором они просили оставить порядковый номер, использованный на последних выборах, им оставили эти порядковые номера, и мы думаем, что это очень важный вклад со стороны избирательной администрации в процесс подготовки выборов", – заявила Иоселиани. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> Новшеством на предстоящих 26 октября парламентских выборах будет и то, что теперь выборы исключительно пропорциональные, то есть выбирать будут между партиями. В парламент пройдет та партия, которая преодолеет барьер в 5%. На сегодня "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам в обществе. Согласно опросам 2023 года, шансы преодолеть барьер есть у 2-5 партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" – на втором месте с большим отрывом. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, политика, грузия, новости, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024