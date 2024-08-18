https://sputnik-georgia.ru/20240818/reyting-skorosti-mobilnogo-interneta---na-kakom-meste-gruziya-289500331.html

Рейтинг скорости мобильного интернета - на каком месте Грузия

Рейтинг скорости мобильного интернета - на каком месте Грузия

Sputnik Грузия

Согласно рейтингу Speedtest Global Index за 2023 год, Грузия занимала 74-е место 18.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-18T14:45+0400

2024-08-18T14:45+0400

2024-08-18T14:45+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Грузия занимает 68-е место в мире по скорости мобильного интернета, говорится в рейтинге Глобального индекса Интернета (Speedtest by Ookla Global Index). Популярный интернет-сервис Speedtest.net ежемесячно составляет рейтинг скорости подключения к Интернету Speedtest Global Index, в котором содержатся данные по скорости мобильного и фиксированного Интернета. Согласно рейтингу Speedtest Global Index за 2023 год, Грузия занимала 74-е место. Скорость мобильного интернета в Грузии составляла 31,76 Мбит/с Скорость мобильного интернета в Грузии на август 2024 года составляет 38,43 мегабайта в секунду, что ставит ее между Гватемалой и Ираном. В Грузии более 95% домохозяйств имеют доступ к Интернету >>По данным Ookla, самый быстрый мобильный интернет в Объединенных Арабских Эмиратах со скоростью 360 Мбит/с, за ними следуют Катар со скоростью 344 Мбит/с и Кувейт со скоростью 232 Мбит/с. Соседи Грузии Азербайджан и Армения на 49-м и 81-м месте соответственно. Скорость мобильного интернета в США составляет 105 мегабайт в секунду, во Франции 104 мегабайта в секунду, а в Германии 57 мегабайт в секунду. Всего в списке 111 стран. На последнем месте Йемен - 7.26 Мбит/с.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, интернет, виртуальная грузия: интернет-свобода и кибербезопасность