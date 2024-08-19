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Безработица и занятость в Грузии – новая статистика
Безработица и занятость в Грузии – новая статистика
Sputnik Грузия
Показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии во втором квартале 2024 года составил 54,5% 19.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-19T18:46+0400
2024-08-19T18:46+0400
2024-08-19T18:46+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 0,3 процентных пункта меньше показателя за первый квартал 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". В первом квартале 2024 года уровень безработицы составлял 14%, в четвертом квартале 2023 года – 15,3%, в третьем – 15,6%, во втором квартале – 16,7%. Безработица в цифрах Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 3,1 процентный пункт меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 47,2 тысячи человек, или 17,7%, по сравнению с тем же периодом 2023 года, и составило 219,7 тысячи человек. По данным "Сакстата", уровень безработицы в селах намного ниже по сравнению с городами. Во втором квартале 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, безработица в городских поселениях снизилась на 3,5 процентных пункта, а в сельских поселениях снизилась на 2,5 процентных пункта и составила 14,3 и 12,8% соответственно. Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В апреле-июне 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, этот показатель снижен на 3,6 процентных пункта среди женщин, и на 2,6 процентных пункта среди мужчин, и составил 10,9 и 15,9% соответственно. Активность населения По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии во втором квартале 2024 года составил 54,5% – на 1,3 процентных пункта выше по сравнению с тем же периодом 2023 года. "Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, повысился в городских и сельских поселениях на 2,8 процентного пункта, а в сельских поселениях повысился на 1,3 процентных пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 2,8 процентных пункта и составил 47%", – говорится в материалах "Сакстата". Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных во втором квартале текущего года составила 67,5%, что на 1,6 процентных пункта ниже уровня того же периода 2023 года. Грузия вошла в десятку лучших стран в мире по сокращению безработицы – МВФ >>Число нанятых работников во втором квартале в Грузии выросло на 19,1 тысячи человек (2,1%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 935,8 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 41,3 тысячи (10,1%) и составило 451,5 тысячи. Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. Во втором квартале текущего года этот показатель у женщин составил 44,4%, а у мужчин – 66,1%. При этом уровень активности женщин вырос на 1,5 процентный пункт, а мужчин – на 1 процентный пункт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, безработица, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, безработица, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Безработица и занятость в Грузии – новая статистика
Показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии во втором квартале 2024 года составил 54,5%
ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 0,3 процентных пункта меньше показателя за первый квартал 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
В первом квартале 2024 года уровень безработицы составлял 14%, в четвертом квартале 2023 года – 15,3%, в третьем – 15,6%, во втором квартале – 16,7%.
Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 3,1 процентный пункт меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года.
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.
За отчетный период число безработных снизилось на 47,2 тысячи человек, или 17,7%, по сравнению с тем же периодом 2023 года, и составило 219,7 тысячи человек.
По данным "Сакстата", уровень безработицы в селах намного ниже по сравнению с городами. Во втором квартале 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, безработица в городских поселениях снизилась на 3,5 процентных пункта, а в сельских поселениях снизилась на 2,5 процентных пункта и составила 14,3 и 12,8% соответственно.
Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В апреле-июне 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2023 года, этот показатель снижен на 3,6 процентных пункта среди женщин, и на 2,6 процентных пункта среди мужчин, и составил 10,9 и 15,9% соответственно.
По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии во втором квартале 2024 года составил 54,5% – на 1,3 процентных пункта выше по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Экономически активным является человек 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели.
"Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, повысился в городских и сельских поселениях на 2,8 процентного пункта, а в сельских поселениях повысился на 1,3 процентных пункта. Уровень занятости по всей стране повысился на 2,8 процентных пункта и составил 47%", – говорится в материалах "Сакстата".
Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных во втором квартале текущего года составила 67,5%, что на 1,6 процентных пункта ниже уровня того же периода 2023 года.
Число нанятых работников во втором квартале в Грузии выросло на 19,1 тысячи человек (2,1%), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 935,8 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 41,3 тысячи (10,1%) и составило 451,5 тысячи.
Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. Во втором квартале текущего года этот показатель у женщин составил 44,4%, а у мужчин – 66,1%. При этом уровень активности женщин вырос на 1,5 процентный пункт, а мужчин – на 1 процентный пункт.