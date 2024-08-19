https://sputnik-georgia.ru/20240819/investitsiy-v-gruziyu-budet-bolshe--prognoz-zamministra-289512711.html

Инвестиций в Грузию будет больше – прогноз замминистра

Инвестиций в Грузию будет больше – прогноз замминистра

Sputnik Грузия

За последние три года в Грузию поступило более 5,4 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, заявил замминистра 19.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-19T21:34+0400

2024-08-19T21:34+0400

2024-08-19T21:34+0400

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инвестиции

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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Правительство Грузии ожидает продолжение активного притока частных инвестиций на фон высокого экономического роста и реализации важных инфраструктурных проектов, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе в эфире "Первого канала". Согласно уточненным статистическим данным, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2023 году снизился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов. По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июне 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июне текущего года составил 9%. По информации Цинцадзе, за последние три года в Грузию поступило более 5,4 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Замминистра назвал особенным 2022 год, когда в страну было инвестировано более 2,2 миллиарда долларов. Кроме того, по его словам, в 2023 году акционерный капитал увеличился вдвое, объем реинвестирования также увеличился на 15%, а долговые обязательства сократились, что еще раз свидетельствует о текущих здоровых тенденциях. Цинцадзе отметил, что важным приоритетом правительства Грузии является улучшение инвестиционного климата в стране и создание здоровой бизнес-среды, что еще раз подтверждается цифрами. В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2023 год >>Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2023 году были финансовая и страховая деятельность, торговля и обрабатывающая промышленность. Одним из важных факторов в экономике в 2023 году стал большой объем реинвестиций. Они составили примерно 1,6 миллиарда долларов, и их доля в объеме прямых иностранных инвестиций составила 83,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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