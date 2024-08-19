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Инвестиций в Грузию будет больше – прогноз замминистра
Инвестиций в Грузию будет больше – прогноз замминистра
Sputnik Грузия
За последние три года в Грузию поступило более 5,4 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, заявил замминистра 19.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-19T21:34+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Правительство Грузии ожидает продолжение активного притока частных инвестиций на фон высокого экономического роста и реализации важных инфраструктурных проектов, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе в эфире "Первого канала". Согласно уточненным статистическим данным, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2023 году снизился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов. По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июне 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июне текущего года составил 9%. По информации Цинцадзе, за последние три года в Грузию поступило более 5,4 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Замминистра назвал особенным 2022 год, когда в страну было инвестировано более 2,2 миллиарда долларов. Кроме того, по его словам, в 2023 году акционерный капитал увеличился вдвое, объем реинвестирования также увеличился на 15%, а долговые обязательства сократились, что еще раз свидетельствует о текущих здоровых тенденциях. Цинцадзе отметил, что важным приоритетом правительства Грузии является улучшение инвестиционного климата в стране и создание здоровой бизнес-среды, что еще раз подтверждается цифрами. В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2023 год >>Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2023 году были финансовая и страховая деятельность, торговля и обрабатывающая промышленность. Одним из важных факторов в экономике в 2023 году стал большой объем реинвестиций. Они составили примерно 1,6 миллиарда долларов, и их доля в объеме прямых иностранных инвестиций составила 83,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, инвестиции
экономика, грузия, новости, инвестиции
Инвестиций в Грузию будет больше – прогноз замминистра
За последние три года в Грузию поступило более 5,4 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Правительство Грузии ожидает продолжение активного притока частных инвестиций на фон высокого экономического роста и реализации важных инфраструктурных проектов, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе в эфире "Первого канала".
Согласно уточненным статистическим данным, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2023 году снизился на 15% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,9 миллиарда долларов.
"Мы ожидаем, что на фоне высокого экономического роста и вслед за реализацией важных инфраструктурных проектов государства в страну продолжится активный приток частных инвестиций, что положительно скажется как на показателях экономического роста, так и на рост доходов каждого гражданина Грузии", – сказал Цинцадзе.
По данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июне 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июне текущего года составил 9%.
По информации Цинцадзе, за последние три года в Грузию поступило более 5,4 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.
"Национальная служба статистики Грузии уточнила показатели прямых иностранных инвестиций, которые за последние три года увеличились на 456 миллионов долларов по сравнению с предыдущими данными. Стоит отметить, что Грузия имеет один из самых высоких показателей прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП по сравнению как со странами региона, так и Европы", – отметил он.
Замминистра назвал особенным 2022 год, когда в страну было инвестировано более 2,2 миллиарда долларов.
Кроме того, по его словам, в 2023 году акционерный капитал увеличился вдвое, объем реинвестирования также увеличился на 15%, а долговые обязательства сократились, что еще раз свидетельствует о текущих здоровых тенденциях.
Цинцадзе отметил, что важным приоритетом правительства Грузии является улучшение инвестиционного климата в стране и создание здоровой бизнес-среды, что еще раз подтверждается цифрами.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2023 году были финансовая и страховая деятельность, торговля и обрабатывающая промышленность.
Одним из важных факторов в экономике в 2023 году стал большой объем реинвестиций. Они составили примерно 1,6 миллиарда долларов, и их доля в объеме прямых иностранных инвестиций составила 83,7%.