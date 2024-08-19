https://sputnik-georgia.ru/20240819/natsdvizhenie-v-gruzii-bylo-soavtorom-tragediy-i-voyn--deputat-289508707.html

"Нацдвижение" в Грузии было соавтором трагедии и войны – депутат

"Нацдвижение" в Грузии было соавтором трагедии и войны – депутат

Sputnik Грузия

В объединениях этих партий нет какой-либо принципиальной новизны или значения для политической жизни Грузии, заявил Кадагишвили 19.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-19T16:47+0400

2024-08-19T16:47+0400

2024-08-19T17:44+0400

парламентские выборы в грузии 2024

политика

грузия

новости

ираклий кадагишвили

георгий вашадзе

гиги церетели

единое национальное движение

европейская грузия

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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Общество, несмотря на объединение ряда оппозиционных партий под разными названиями, имеет дело с одним и тем же "Единым национальным движением", которое было соавтором войны и трагедии в Грузии, заявил председатель комитета по процедурным вопросам и регламенту парламента Ираклий Кадагишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>К парламентским выборам 26 октября объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" (Георгий Вашадзе) и "Европейская Грузия" (Гиги Церетели). Кроме того, объединились "Ахали" (Ника Гварамия, Ника Мелия), "Дроа" (Элене Хоштария), "Гирчи – больше свободы" (Зура Джапаридзе). Поэтому то, какая перестановка произойдет в этом конгломерате, на сколько частей они распадутся и объединятся, или нет, это не изменит их общего лица, данности и общей картины, подчеркнул Кадагишвили.По его словам, неизменен и электорат этих партий – это избиратели "Нацдвижения", которые представляют 25-30% от общего числа избирателей. По словам депутата, исходя из этого, в объединении данных партий нет какой-либо принципиальной новизны или значения для политической жизни Грузии. На сегодня правящая партия "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам в обществе. Согласно опросам 2023 года, шансы преодолеть барьер есть у 2-5 партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" – на втором месте с большим отрывом. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад силПравящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии - "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".Коалиции и блоки не смогут принять участие в выборах 26 октября – ЦИК Грузии >>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страныTBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, георгий вашадзе, гиги церетели, единое национальное движение, европейская грузия