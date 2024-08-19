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Премьер: народ в Грузии волнует уровень жизни, а не узкополитические вопросы
Премьер: народ в Грузии волнует уровень жизни, а не узкополитические вопросы
Sputnik Грузия
Власти предпринимают шаги для сохранения экономического роста в стране и уменьшения уровня безработицы, заявил премьер 19.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-19T20:54+0400
2024-08-19T20:54+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Население Грузии волнуют не узкопартийные вопросы, а улучшение уровня жизни, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, уровень безработицы в Грузии снизился за год на 3,1 процентный пункт и во втором квартале 2024 года составил 13,7%. По словам премьера, власти предпринимают шаги для сохранения экономического роста в стране и уменьшения уровня безработицы. "Мы в параллельном режиме направили всю нашу деятельность на то, чтобы сохранить высокий темп экономического роста, сократить безработицу, трудоустроить больше людей, и у нас есть конкретные результаты, что отражено не только в статистике, более того, затем сокращение безработицы, рост трудоустройства напрямую отразится на государственном бюджете", – заявил Кобахидзе. По его словам, трудоустроенные люди платят налоги в государственный бюджет, и за счет этого крепнет экономика. Безработица и занятость в Грузии – новая статистика >>"Следовательно, вместе с ростом трудоустройства растет и государственный бюджет. Это то, что нужно нашей стране", – заявил Кобахидзе. Согласно данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июне 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2024 года составил 9,0%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, экономика, ираклий кобахидзе, безработица
грузия, новости, политика, экономика, ираклий кобахидзе, безработица
Премьер: народ в Грузии волнует уровень жизни, а не узкополитические вопросы
20:54 19.08.2024 (обновлено: 21:06 19.08.2024)
Власти предпринимают шаги для сохранения экономического роста в стране и уменьшения уровня безработицы, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Население Грузии волнуют не узкопартийные вопросы, а улучшение уровня жизни, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, уровень безработицы в Грузии снизился за год на 3,1 процентный пункт и во втором квартале 2024 года составил 13,7%.
"Дискуссии в Грузии ведутся об узких политических вопросах, которые по существу не интересны населению, не касаются улучшения уровня жизни населения. Опубликованы данные за второй квартал, уровень безработицы снизился на 3,1 процентный пункт", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, власти предпринимают шаги для сохранения экономического роста в стране и уменьшения уровня безработицы.
"Мы в параллельном режиме направили всю нашу деятельность на то, чтобы сохранить высокий темп экономического роста, сократить безработицу, трудоустроить больше людей, и у нас есть конкретные результаты, что отражено не только в статистике, более того, затем сокращение безработицы, рост трудоустройства напрямую отразится на государственном бюджете", – заявил Кобахидзе.
По его словам, трудоустроенные люди платят налоги в государственный бюджет, и за счет этого крепнет экономика.
"Следовательно, вместе с ростом трудоустройства растет и государственный бюджет. Это то, что нужно нашей стране", – заявил Кобахидзе.
Согласно данным статистики, реальный экономический рост в Грузии в июне 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2024 года составил 9,0%.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.