https://sputnik-georgia.ru/20240819/pust-dazhe-revolyutsii-finansiruyut-v-gruzii-no-otkryto--premer-o-zarubezhnykh-donorakh-289511513.html

Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах

Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах

Sputnik Грузия

Нельзя позволять кому-либо финансировать революцию в Грузии без прозрачности, заявил глава правительства 19.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-19T19:15+0400

2024-08-19T19:15+0400

2024-08-19T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Власти Грузии не ограничивают иностранным донорам финансирование различных организаций на территории страны даже в революционных целях, но при условии, что сам процесс будет прозрачен, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Финансируемый Конгрессом США "Национальный фонд поддержки демократии" (NED) вновь оказался в центре внимания в Грузии, где он финансирует выступающие против политики властей неправительственные организации. На этот раз о NED заговорили после отчета МИД Китая, согласно которому фонд осуществляет диверсии, инфильтрацию и саботаж во всем мире под видом поддержки демократии. По словам премьера, как раз для этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния". "У прозрачности, конечно же, нет альтернативы", – заявил Кобахидзе. Нельзя позволять кому-либо финансировать революцию в Грузии без прозрачности, заявил глава правительства. "Нельзя, чтобы в нашей стране кто-то попытался устроить и профинансировать революцию без прозрачности. Это неправильная практика. Грузинское общество должно знать все о финансах, которые поступают в нашу страну. Это для нас главное, и именно этой цели служит закон "о прозрачности", – заявил Кобахидзе. Отчет МИД Китая МИД Китая изучил деятельность NED и подготовило обширный отчет о фонде, который содержит ряд серьезных обвинений в адрес организации. В материале говорится, что США "под видом демократии, свободы и прав человека используют NED для проникновения, вмешательства и подрывной деятельности против других стран". В главе под названием "Разжигание розни и конфронтации с целью подрыва стабильности других стран" упоминается Грузия. В документе также упоминаются цветные революции, финансирование и поддержка митингов Евромайдана на Украине, а также говорится, что в мае 2024 года NED мобилизовал поддержку и спровоцировал протесты в Грузии против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Ничего удивительногоВ правящей партии Грузии уже давно утверждают, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В результате резонансный закон был принят и вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. "Грузинская мечта" призвала доноров не спонсировать дестабилизацию в Грузии>>В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, закон об "иноагентах", сша, китай, нато