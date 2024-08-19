https://sputnik-georgia.ru/20240819/gruzinskaya-mechta-prizvala-donorov-ne-sponsirovat-destabilizatsiyu-v-gruzii-289505948.html

"Грузинская мечта" призвала доноров не спонсировать дестабилизацию в Грузии

"Грузинская мечта" призвала доноров не спонсировать дестабилизацию в Грузии

Sputnik Грузия

На этот раз об NED заговорили после того, как Китай обвинил фонд в осуществлении диверсий, инфильтрации и саботажа во всем мире 19.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-19T13:40+0400

2024-08-19T13:40+0400

2024-08-19T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" призвала зарубежные организации и фонды прекратить вливать в Грузию финансы, которые напрямую идут на дестабилизацию и смену власти в стране, особенно в преддверии парламентских выборов, заявил депутат от правящей партии Арчил Гордуладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Финансируемый Конгрессом США "Национальный фонд поддержки демократии" (NED) вновь оказался в центре внимания в Грузии, где он финансирует выступающие против политики властей неправительственные организации. На этот раз о NED заговорили после отчета МИД Китая, согласно которому фонд осуществляет диверсии, инфильтрацию и саботаж во всем мире под видом поддержки демократии. По словам депутата, правящая партия не допустит возвращения ныне крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" к власти. "Мы никому не позволим попытаться каким-либо образом вернуть "Нацдвижение" в эту страну, в том числе устроить дестабилизацию. Приход к власти "Нацдвижения" – это не что иное, как развитие военных действий", – заявил Гордуладзе. Представители партии власти называют основанное Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение" и ее соратников "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. В правящей партии заявляют, что NED пытается влиять на политические процессы через неправительственный сектор в Грузии при американском финансировании. Как ранее заявили в пресс-службе правящей партии, организация распространила ложь, будто семья Иванишвили приобрела недвижимость в Москве несколько месяцев назад.Исходя из того, что после 1998 года Иванишвили и члены его семьи не приобретали никакой собственности в России и, более того, не выезжали в эту страну, ложная информация была с легкостью разоблачена достоверными фактами, сказал Гордуладзе.По словам депутата, NED спонсирует как "Центра по исследованию коррупции и организованной преступности", так и НПО "Международная прозрачность – Грузия". "Соответственно, выстраивается определенная логическая цепочка по поводу того, что, с одной стороны, предоставляется финансирование, а затем все это направлено на "очернение" наших лидеров, а также на прямой ущерб интересам нашей страны в целом, что категорически неприемлемо", – отметил Гордуладзе. Отчет МИД Китая МИД Китая изучил деятельность NED и подготовило обширный отчет о фонде, который содержит ряд серьезных обвинений в адрес организации. В материале говорится, что США "под видом демократии, свободы и прав человека используют NED для проникновения, вмешательства и подрывной деятельности против других стран". Информацию о покупке Иванишвили недвижимости в России "Грузинская мечта" назвала ложью>>В главе под названием "Разжигание розни и конфронтации с целью подрыва стабильности других стран" упоминается Грузия. В документе также упоминаются цветные революции, финансирование и поддержка митингов Евромайдана на Украине, а также говорится, что в мае 2024 года NED мобилизовал поддержку и спровоцировал протесты в Грузии против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Ничего удивительного "Грузинская мечта" не удивлена содержанием отчета, подготовленного МИД Китая. Как заявил депутат от парламентского большинства Ираклий Кирцхалия, целью финансируемых NED НПО неоднократно было вызвать дестабилизацию в Грузии. "Вспомним последнее в связи с законом "о прозрачности", когда абсолютное большинство действующих здесь НПО сняли маски и общественность реально узнала правду, что на самом деле это не гражданский сектор, а "конторы", через которые финансируются деструктивные партии, которые являются подразделениями коллективного "Нацдвижения", – заявил Кирцхалия. В правящей партии Грузии уже давно утверждают, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Именно желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния". Почти два месяца после инициирования законопроекта в Тбилиси и периодически в регионах проходили акции протеста. Против т. н. закона об "иноагентах" выступили оппозиция, НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Подобный закон противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии, заявил весь Запад. Что скрывают доноры о финансировании партий и НПО в Грузии?>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В результате резонансный закон был принят и вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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