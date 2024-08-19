https://sputnik-georgia.ru/20240819/semeynoe-nasilie-v-gruzii--novye-dannye-289497725.html

Семейное насилие в Грузии – новые данные

Семейное насилие в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в cтране 19.08.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Жертвами семейного насилия в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2024 года стали 4 116 человек, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии и вынесено в отдельную статью УК с 2014 года. Ужесточить законодательство власти решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году при семейных разборках погибли 14 человек. Кроме того, совершение преступления в отношении члена семьи является отягчающим обстоятельством. Под членами семьи подразумеваются отец, мать, бабушки, дедушки, супруги, сожители, дети, приемные дети, мачеха или отчим, внуки, братья, сестры, родители супруга/супруги или сожителя/сожительницы, партнеры или супруги детей, экс-супруги, опекуны, а также лица, ведущие постоянно совместное хозяйство. Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы>>Всего за полгода правоохранительные органы зафиксировали 2 116 подобных преступлений, которые караются лишением свободы до трех лет с возможным применением запрета приближения к жертве. Показатель зафиксированных за шесть месяцев 2024 года преступлений ниже аналогичного показателя 2023 года на 6,4%. При этом за полгода раскрыто 81,1% всех зафиксированных преступлений. Около 84,2% всех пострадавших от семейного насилия – женщины. При этом чаще всего в Грузии жертвами семейных тиранов становятся женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Кроме того, за первое полугодие 2024 года от семейного насилия пострадали 123 ребенка. Насилие над детьми наиболее распространено по числу жертв в Тбилиси и в Квемо Картли. Власти Грузии проводят активную кампанию против семейного насилия в стране. Кроме того, вопросами жертв домашних тиранов занимается и ряд неправительственных организаций, часть из которых предоставляет жертвам временное убежище, юридическую и психологическую помощь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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насилие, семейное насилие, грузия, новости, общество, имерети, квемо картли, тбилиси, сакстат, преступность в грузии