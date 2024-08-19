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Семейное насилие в Грузии – новые данные
Семейное насилие в Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в cтране 19.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-19T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Жертвами семейного насилия в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2024 года стали 4 116 человек, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии и вынесено в отдельную статью УК с 2014 года. Ужесточить законодательство власти решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году при семейных разборках погибли 14 человек. Кроме того, совершение преступления в отношении члена семьи является отягчающим обстоятельством. Под членами семьи подразумеваются отец, мать, бабушки, дедушки, супруги, сожители, дети, приемные дети, мачеха или отчим, внуки, братья, сестры, родители супруга/супруги или сожителя/сожительницы, партнеры или супруги детей, экс-супруги, опекуны, а также лица, ведущие постоянно совместное хозяйство. Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы>>Всего за полгода правоохранительные органы зафиксировали 2 116 подобных преступлений, которые караются лишением свободы до трех лет с возможным применением запрета приближения к жертве. Показатель зафиксированных за шесть месяцев 2024 года преступлений ниже аналогичного показателя 2023 года на 6,4%. При этом за полгода раскрыто 81,1% всех зафиксированных преступлений. Около 84,2% всех пострадавших от семейного насилия – женщины. При этом чаще всего в Грузии жертвами семейных тиранов становятся женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Кроме того, за первое полугодие 2024 года от семейного насилия пострадали 123 ребенка. Насилие над детьми наиболее распространено по числу жертв в Тбилиси и в Квемо Картли. Власти Грузии проводят активную кампанию против семейного насилия в стране. Кроме того, вопросами жертв домашних тиранов занимается и ряд неправительственных организаций, часть из которых предоставляет жертвам временное убежище, юридическую и психологическую помощь. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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насилие, семейное насилие, грузия, новости, общество, имерети, квемо картли, тбилиси, сакстат, преступность в грузии
насилие, семейное насилие, грузия, новости, общество, имерети, квемо картли, тбилиси, сакстат, преступность в грузии
Семейное насилие в Грузии – новые данные
Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в cтране
ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Жертвами семейного насилия в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2024 года стали 4 116 человек, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".
Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии и вынесено в отдельную статью УК с 2014 года. Ужесточить законодательство власти решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году при семейных разборках погибли 14 человек.
Под семейным насилием уголовное законодательство Грузии подразумевает насилие одного члена семьи над другим членом семьи, систематические оскорбления, шантаж или унижения, повлекшие физическую боль или страдания и не повлекшие причинения легкого или тяжкого вреда здоровью.
Кроме того, совершение преступления в отношении члена семьи является отягчающим обстоятельством.
Под членами семьи подразумеваются отец, мать, бабушки, дедушки, супруги, сожители, дети, приемные дети, мачеха или отчим, внуки, братья, сестры, родители супруга/супруги или сожителя/сожительницы, партнеры или супруги детей, экс-супруги, опекуны, а также лица, ведущие постоянно совместное хозяйство.
Всего за полгода правоохранительные органы зафиксировали 2 116 подобных преступлений, которые караются лишением свободы до трех лет с возможным применением запрета приближения к жертве.
Показатель зафиксированных за шесть месяцев 2024 года преступлений ниже аналогичного показателя 2023 года на 6,4%. При этом за полгода раскрыто 81,1% всех зафиксированных преступлений.
Наиболее распространено это преступление в Тбилиси. Здесь в период с 1 января по 30 июня 2024 года от семейного насилия пострадали 1 926 человек. Далее следуют регион Квемо Картли (463 пострадавших), Аджарская АР (391 пострадавший) и регион Имерети (363 пострадавших).
Около 84,2% всех пострадавших от семейного насилия – женщины. При этом чаще всего в Грузии жертвами семейных тиранов становятся женщины в возрасте от 25 до 44 лет.
Кроме того, за первое полугодие 2024 года от семейного насилия пострадали 123 ребенка. Насилие над детьми наиболее распространено по числу жертв в Тбилиси и в Квемо Картли.
Власти Грузии проводят активную кампанию против семейного насилия в стране.
Кроме того, вопросами жертв домашних тиранов занимается и ряд неправительственных организаций, часть из которых предоставляет жертвам временное убежище, юридическую и психологическую помощь.