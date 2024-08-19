https://sputnik-georgia.ru/20240819/vybory-26-oktyabrya-stanut-referendumom-mezhdu-mirom-i-voynoy--premer-gruzii-289510108.html

Выборы 26 октября станут референдумом между миром и войной – премьер Грузии

Выборы 26 октября станут референдумом между миром и войной – премьер Грузии

Sputnik Грузия

По словам Кобахидзе, в октябре выбор должен быть сделан в пользу мира и в пользу светлого будущего страны 19.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-19T18:15+0400

2024-08-19T18:15+0400

2024-08-19T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Предстоящие парламентские выборы 26 октября принципиальнее, чем все предыдущие, и станут своего рода референдумом между миром и войной, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября полностью по пропорциональной системе (по партийным спискам). При этом отдельные кандидаты в депутаты в избирательных списках партий могут быть названы делегатами, то есть потенциальными представителями избирателей в округах. По словам премьера, правящая партия в ближайшее время назовет своих делегатов в Тбилиси, и это станет началом предвыборной кампании "Грузинской мечты" в столице. "Уже началась активная работа в регионах. В ближайшие дни мы также назовем делегатов в Тбилиси, всех восьмерых делегатов, следовательно, в Тбилиси, конечно же, полностью развернется кампания, и, конечно, все будет сделано для того, чтобы донести наши послания обществу до конца", – заявил Кобахидзе. Правящая партия накануне обнародовала часть своего избирательного списка – 22 делегата, каждый из которых должен будет отвечать за предвыборную кампанию в одном из избирательных округов, а после выборов уже в парламенте защищать интересы избирателей этого округа. Восемь делегатов в Тбилиси будут объявлены в ближайшие дни. Всего – 30 избирательных округов. По словам премьера, предвыборная кампания дает возможность на непосредственные встречи с избирателями и обсуждения с ними тем, связанных с развитием Грузии. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". К ним же присоединилась партия "Европейская Грузия". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане", новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа", единое национальное движение, парламентские выборы, выборы