https://sputnik-georgia.ru/20240820/bezrabotitsa-v-gruzii-na-istoricheskom-minimume--zamministra-289514443.html

Безработица в Грузии на историческом минимуме – замминистра

Безработица в Грузии на историческом минимуме – замминистра

Sputnik Грузия

Во втором квартале количество занятых выросло более чем на 60 тысяч и составило 1,4 миллиона, сказал замминистра 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T10:52+0400

2024-08-20T10:52+0400

2024-08-20T10:52+0400

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безработица

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Уровень безработицы в Грузии снизился до исторического минимума, а число занятых увеличилось в первой половине 2024 года в результате высоких темпов экономического роста, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 3,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 17,7% и составило 219,7 тысячи человек. В этот период уровень занятости по всей стране повысился на 2,8 процентного пункта и составил 47%. По словам Цинцадзе, с начала года число занятых в стране рекордно выросло. Как отметил замминистра, во втором квартале количество занятых выросло более чем на 60 тысяч и составило 1,4 миллиона. Безработица и занятость в Грузии – новая статистика >>"Следует отметить, что рост занятости фиксируется параллельно с ростом численности рабочей силы, что указывает на здоровые тенденции и структурное улучшение в направлении рынка труда", - отметил он. По его словам, правительство ожидает, что в ближайшие месяцы и годы сохранится динамика высоких темпов экономического роста, что также окажет положительное влияние на текущие тенденции на рынке труда и будет способствовать созданию новых рабочих мест в стране и увеличению доходов населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, безработица