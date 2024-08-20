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Борьба с наркопреступностью в Грузии: среди задержанных есть иностранцы

Борьба с наркопреступностью в Грузии: среди задержанных есть иностранцы

Sputnik Грузия

МВД Грузии не уточняет гражданство и количество задержанных иностранных граждан 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T13:15+0400

2024-08-20T13:15+0400

2024-08-20T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Сотрудники МВД задержали 19 человек в Тбилиси и регионах за преступления, связанные с наркотиками, в том числе 6 наркореализаторов – среди задержанных есть иностранные граждане, сообщили в пресс-службе ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Задержания прошли в Тбилиси, в регионах Самегрело – Земо Сванети, Имерети, Мцхета-Мтианети, а также в Аджарской автономной республике. МВД Грузии не уточняет гражданство и количество задержанных иностранных граждан. Шесть человек задержаны за реализацию, попытку реализации и подготовку к реализации наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Возраст задержанных составляет от 27 до 60 лет. Тринадцать человек, в возрасте от 23 до 48 лет, задержаны за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном и особо крупном размере, психотропных веществ и наркотического средства марихуана, незаконную посадку, выращивание и культивацию растений, содержащих наркотические средства. Сотрудники полиции несколько раз осуществляли контрольные закупки наркотиков у задержанных и тайно вели аудио- и видеозапись на основании постановления судьи. При личном обыске задержанных, обыске их домов и указанных ими мест правоохранители обнаружили большое количество наркотических средств: героин, кокаин, прегабалин, метадон, PVP, MDMA бупренорфин, метамфетамин, марихуана. В результате следственных действий были изъяты деньги, вероятно, полученные от продажи наркотиков, клейкая лента (скотч) и электрические весы в качестве вещественных доказательств. В Европу через Грузию – раскрыто транснациональное наркопреступление>>Следствие ведется по статьям "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов или новых психотропных веществ", "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ", "Приготовление к преступлению", "Покушение на преступление". А также – "Незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества", "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, наркопреступления в грузии, тбилиси, имерети, мцхета-мтианети