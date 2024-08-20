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Выборы 2024: завершена регистрация неквалифицированных партий в Грузии

Выборы 2024: завершена регистрация неквалифицированных партий в Грузии

Sputnik Грузия

Неквалифицированные партии, не участвовавшие в последних парламентских выборах и не имеющие своего представителя в парламенте, должны были подать заявки на... 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T11:17+0400

2024-08-20T11:17+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Завершен процесс регистрации неквалифицированных политических партий для участия в парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года – процедуру прошли 17 партий, говорится в материалах на сайте ЦИК Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Неквалифицированные партии, не участвовавшие в последних парламентских выборах и не имеющие своего представителя в парламенте, должны были подать заявки на регистрацию до 15 июля и представить минимум 25 тысяч подписей избирателей до 1 августа 2024 года. Всего в ЦИК заявки подали 30 партий. Из оставшихся 28 партий 17 прошли регистрацию, а 11 было отказано.Причинами отказа в ЦИК назвали непредъявление четырьмя партиями списков сторонников; у пяти партий были обнаружены ошибки в списке сторонников, а представленная ими исправленная документация не смогла ее устранить; на момент подачи заявления полномочия двух партийных лидеров были прекращены. Всего ЦИК проверила информацию о 780 049 сторонниках, представленную на 27 119 листах. В результате были зарегистрированы следующие 17 партий: По информации ЦИК, в результате проверки поданных документов выяснилось, что в списках сторонников, представленных некоторыми политическими объединениями, присутствовали подписи граждан, которые на самом деле не подписывали бланки сторонников. В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и остальные партии. В соответствии с требованиями Избирательного кодекса у 13 квалифицированных партий, которые имеют членов парламента на момент назначения парламентских выборов, все еще есть время для регистрации. Такие партии должны обратиться к председателю ЦИК с соответствующим заявлением после назначения выборов не позднее чем за 57 дней до дня выборов (30 августа). По данным ЦИК, эти партии могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов. В число этих партий входят: В Грузии есть строгое ограничение на участие иностранцев в политической жизни Грузии. Иностранные граждане, вне зависимости от наличия вида на жительство, не имеют права создавать партии, вступать в партии, делать пожертвования в пользу партий. Кроме того, иностранные граждане не имеют права участвовать в выборах. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Парламент Грузии избирается на 4 года. Членом законодательного органа может стать гражданин Грузии в возрасте 25 лет и выше, который жил в стране минимум 10 лет.Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительствоПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, цик грузии, выборы, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024