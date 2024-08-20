Выборы 2024: завершена регистрация неквалифицированных партий в Грузии
11:17 20.08.2024 (обновлено: 13:09 20.08.2024)
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Неквалифицированные партии, не участвовавшие в последних парламентских выборах и не имеющие своего представителя в парламенте, должны были подать заявки на регистрацию до 15 июля
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Завершен процесс регистрации неквалифицированных политических партий для участия в парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года – процедуру прошли 17 партий, говорится в материалах на сайте ЦИК Грузии.
Неквалифицированные партии, не участвовавшие в последних парламентских выборах и не имеющие своего представителя в парламенте, должны были подать заявки на регистрацию до 15 июля и представить минимум 25 тысяч подписей избирателей до 1 августа 2024 года. Всего в ЦИК заявки подали 30 партий.
"В результате обращений заявки двух политических партий из 30 не были рассмотрены (в одном случае из-за отмены регистрации партии по решению государственного реестра, в другом случае – из-за прекращения полномочий руководителя)", – сказано в сообщении.
Из оставшихся 28 партий 17 прошли регистрацию, а 11 было отказано.
Причинами отказа в ЦИК назвали непредъявление четырьмя партиями списков сторонников; у пяти партий были обнаружены ошибки в списке сторонников, а представленная ими исправленная документация не смогла ее устранить; на момент подачи заявления полномочия двух партийных лидеров были прекращены.
Всего ЦИК проверила информацию о 780 049 сторонниках, представленную на 27 119 листах. В результате были зарегистрированы следующие 17 партий:
"Грузия" Георгия Лилуашвили
"Третий путь" Георгия Туманишвили
"Лейбористская партия Грузии" Шалвы Нателашвили
"За Грузию" экс-премьера Грузии Георгия Гахария
"Наша объединенная Грузия" Исаки Гиоргадзе
"Социал-демократическая партия Грузии" Автандила Велтаури
"За справедливость" Эки Беселия
"Для народа" Анны Долидзе
"Свободная Грузия" Кахи Кукава
"Левый Альянс" Константина Гугушвили
"Измени Грузию" Георгия Гагнидзе
"Альянс демократов" Георгия Бучукури
"Трибуна" Давида Чичинадзе
"Партия зеленых" Георгия Гачечиладзе
"Свободный выбор – новая альтернатива" Георгия Патаридзе
"Партия единства и развития Грузии" Камала Мурадханова
"Единство грузин" Гайоза Мамаладзе
По информации ЦИК, в результате проверки поданных документов выяснилось, что в списках сторонников, представленных некоторыми политическими объединениями, присутствовали подписи граждан, которые на самом деле не подписывали бланки сторонников.
"Таким образом, ЦИК действовал в соответствии с законодательством, и во всех подобных случаях соответствующая документация направлялась в следственный орган для дальнейшего реагирования", – говорится в сообщении.
В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и остальные партии.
В соответствии с требованиями Избирательного кодекса у 13 квалифицированных партий, которые имеют членов парламента на момент назначения парламентских выборов, все еще есть время для регистрации. Такие партии должны обратиться к председателю ЦИК с соответствующим заявлением после назначения выборов не позднее чем за 57 дней до дня выборов (30 августа).
По данным ЦИК, эти партии могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов.
В число этих партий входят:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия"
"Единое национальное движение"
"Лело для Грузии"
"Новый политический центр – Гирчи"
"Граждане"
"Европейская Грузия"
"Альянс патриотов Грузии"
"Стратегия Агмашенебели"
"Закон и право"
"Европейские демократы"
"Республиканская партия"
"Прогресс и свобода"
"Государство для народа".
В Грузии есть строгое ограничение на участие иностранцев в политической жизни Грузии. Иностранные граждане, вне зависимости от наличия вида на жительство, не имеют права создавать партии, вступать в партии, делать пожертвования в пользу партий. Кроме того, иностранные граждане не имеют права участвовать в выборах.
Парламент Грузии избирается на 4 года. Членом законодательного органа может стать гражданин Грузии в возрасте 25 лет и выше, который жил в стране минимум 10 лет.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство