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Зачем "Грузинской мечте" конституционное большинство в парламенте? Планы партии

Зачем "Грузинской мечте" конституционное большинство в парламенте? Планы партии

Sputnik Грузия

В планы правящей партии Грузии в первую очередь входит наказание своих предшественников 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T17:07+0400

2024-08-20T17:07+0400

2024-08-20T17:07+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" перечислила четыре плана на случай получения конституционного большинства (3/4 мест) в парламенте по итогам предстоящих выборов.Правящая партия отметила, что, если на выборах 26 октября она получит парламентское большинство, успешно будет выполнена краткосрочная, четырехлетняя задача - в Грузии победят мир, традиционные ценности и идея государственного суверенитета.Если же, "Грузинская мечта" получит конституционное большинство, будет выполнена долгосрочная задача - длительный, устойчивый мир и безопасность для Грузии.Первый план - отменить "Нацдвижение" "Грузинская мечта" намерена инициировать правовой процесс, в следствие которого "Единое национальное движение" и все ее сателлиты или партии-наследники будут объявлены неконституционными"."Нельзя, чтобы страна постоянно жила в режиме попыток революций и беспорядков, а мы сложа руки ждали взрыва мины в виде радикализма и поляризации, искусственно навязанных извне посредством коллективного "Национального движения", - говорится в заявлении политсовета "Грузинской мечты".Как отметила "Грузинская мечта", объявление "коллективного "Национального движения" неконституционным является главным условием для установления в Грузии долгосрочного мира и исправного демократического общественного устройства.Твердым основанием для осуждения "коллективного "Нацдвижения" являются приговоры, вынесенные десяткам представителей бывшей власти высшего, среднего и низшего ранга за тяжкие преступления, включая экс-президента Михаила Саакашвили, бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили и других должностных лиц, сказано в заявлении "Грузинской мечты".Еще одним основанием для привлечения бывшей правящей партии к ответственности "Грузинская мечта" назвала войну августа 2008 года."Грузинская мечта" призвала доноров не спонсировать дестабилизацию в Грузии>>"Грузинская мечта" подчеркнула, что бывшие власти вместо раскаяния из-за преступления 2008 года, после начала конфликта на Украине вновь тянули и до сих пор тянут Грузию в войну."Парламентские выборы 2024 года являются неким референдумом, на котором грузинский народ должен окончательно решить, он выбирает войну или выбирает мир, выбирает моральную деградацию или выбирает традиционные ценности, выбирает рабскую зависимость Грузии от внешних сил или выбирает независимое и суверенное государство, выбирает коллективное "Национальное движение" или выбирает "Грузинскую мечту", - говорится в заявлении.Второй план - принять закон против пропаганды ЛГБТЕсли "Грузинская мечта" получит конституционное большинство, ей удастся принять инициированный в парламенте конституционный закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Согласно заявлению, церемония открытия Олимпиады в Париже, которая содержала крайне грубые, возмутительные элементы кощунства, оскорбления религиозных чувств христиан и пропаганды ЛГБТ, еще раз напомнила о масштабах опасности, которая связана с распространением псевдолиберальной идеологии. "Эта идеология не имеет ничего общего с защитой прав человека и ее единственная цель - полное лишение человека от достоинства, морали и какой-либо идентичности", - сказано в заявлении. Согласно этой идеологии, человек не должен с уверенностью знать даже то, является ли он женщиной или мужчиной. Он не должен знать своих корней, истории своей страны, у него не должно быть национальной, религиозной и личной идентичности. "Цель псевдолиберальной идеологии - вывести раба самого низкого ранга, который с легкостью будет поддаваться на манипуляции", - сказано в заявлении.Третий план - восстановление целостности ГрузииОдной из главных национальных задач Грузии, согласно заявлению "Грузинской мечты", является восстановление территориальной целостности. "В случае мирного восстановления территориальной целостности, возникнет необходимость изменения Конституции, чтобы система управления и территориально-государственное устройство Грузии были приведены в соответствие с новой реальностью", - говорится в заявлении политсовета "Грузинской мечты".Правящая партия отметила, что, учитывая антигосударственный подход оппозиции, они и в этом случае выполнять полученное из-за рубежа задание и помешают принятию необходимых конституционных изменений. Поэтому "Грузинской мечте" нужно получить конституционное большинство в парламенте.Четвертый план - Х"Есть еще один, четвертый вопрос, конституционное упорядочение которого может иметь огромное значение для защиты самобытности и национальных ценностей Грузии. Но по этому вопросу еще продолжаются консультации и своей позицией об этом мы поделимся, наверно, в конце месяца", - сказано в заявлении политсовета "Грузинской мечты".В завершение правящая партия призвала избирателей к максимальной активности на парламентских выборах 26 октября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, михаил саакашвили, вано мерабишвили, единое национальное движение, европейская грузия, грузинская мечта - демократическая грузия