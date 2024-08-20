https://sputnik-georgia.ru/20240820/zhara-i-ugroza-pozharov--zhiteley-prizvali-byt-ostorozhnee-na-prirode-289528963.html

Жара и угроза пожаров – жителей призвали быть осторожнее на природе

Жара и угроза пожаров – жителей призвали быть осторожнее на природе

Sputnik Грузия

В ближайшие дни на территории Грузии ожидается повышение температуры, из-за этого возрастает риск возникновения лесных и полевых пожаров 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T21:56+0400

2024-08-20T21:56+0400

2024-08-20T22:09+0400

грузия

новости

погода

национальное агентство охраны окружающей среды

восточная грузия

западная грузия

прогноз погоды в грузии

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/04/252208010_254:210:1519:921_1920x0_80_0_0_bcfa2b49bcdd867c87c6b9e0496c2aac.png

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии призвала население проявить гражданскую ответственность и не разжигать костры на сельскохозяйственных угодьях, вблизи лесов и полей, а также не оставлять без присмотра очаги огня. По информации Национального агентства охраны окружающей среды, в ближайшие дни на территории как Западной, так и Восточной Грузии ожидается повышение температуры, из-за этого возрастает риск возникновения лесных и полевых пожаров. В службе ЧС отметили, что жителям следует учитывать, что бытовые отходы могут самовозгораться, поэтому призвали не загрязнять окружающую среду. Синоптики предупреждают об угрозе лесных пожаров в Грузии >>В случае задымления или возгорания необходимо немедленно позвонить по номеру "112" Центра управления общественной безопасностью МВД. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Грузии повысится 21-22 августа, в низинах Западной Грузии может превышать 37-39 градусов, а в горных районах – 35-37 градусов. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

восточная грузия

западная грузия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, национальное агентство охраны окружающей среды, восточная грузия, западная грузия, прогноз погоды в грузии, служба по управлению чрезвычайными ситуациями