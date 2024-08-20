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Жара и угроза пожаров – жителей призвали быть осторожнее на природе
Жара и угроза пожаров – жителей призвали быть осторожнее на природе
Sputnik Грузия
В ближайшие дни на территории Грузии ожидается повышение температуры, из-за этого возрастает риск возникновения лесных и полевых пожаров 20.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-20T21:56+0400
2024-08-20T21:56+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии призвала население проявить гражданскую ответственность и не разжигать костры на сельскохозяйственных угодьях, вблизи лесов и полей, а также не оставлять без присмотра очаги огня. По информации Национального агентства охраны окружающей среды, в ближайшие дни на территории как Западной, так и Восточной Грузии ожидается повышение температуры, из-за этого возрастает риск возникновения лесных и полевых пожаров. В службе ЧС отметили, что жителям следует учитывать, что бытовые отходы могут самовозгораться, поэтому призвали не загрязнять окружающую среду. Синоптики предупреждают об угрозе лесных пожаров в Грузии >>В случае задымления или возгорания необходимо немедленно позвонить по номеру "112" Центра управления общественной безопасностью МВД. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Грузии повысится 21-22 августа, в низинах Западной Грузии может превышать 37-39 градусов, а в горных районах – 35-37 градусов. Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство охраны окружающей среды, восточная грузия, западная грузия, прогноз погоды в грузии, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, погода, национальное агентство охраны окружающей среды, восточная грузия, западная грузия, прогноз погоды в грузии, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Жара и угроза пожаров – жителей призвали быть осторожнее на природе
21:56 20.08.2024 (обновлено: 22:09 20.08.2024)
В ближайшие дни на территории Грузии ожидается повышение температуры, из-за этого возрастает риск возникновения лесных и полевых пожаров
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии призвала население проявить гражданскую ответственность и не разжигать костры на сельскохозяйственных угодьях, вблизи лесов и полей, а также не оставлять без присмотра очаги огня.
По информации Национального агентства охраны окружающей среды, в ближайшие дни на территории как Западной, так и Восточной Грузии ожидается повышение температуры, из-за этого возрастает риск возникновения лесных и полевых пожаров.
В службе ЧС отметили, что жителям следует учитывать, что бытовые отходы могут самовозгораться, поэтому призвали не загрязнять окружающую среду.
В случае задымления или возгорания необходимо немедленно позвонить по номеру "112" Центра управления общественной безопасностью МВД.
По прогнозу синоптиков, температура воздуха в Грузии повысится 21-22 августа, в низинах Западной Грузии может превышать 37-39 градусов, а в горных районах – 35-37 градусов.
Последний крупный пожар в Грузии произошел в августе 2022 года в Боржомском ущелье. Тогда пострадала территория более чем в 180 га. На тушение пожара были брошены не только силы департамента по чрезвычайным ситуациям, но и военные подразделения. Были задействованы вертолеты погранполиции и противопожарные самолеты, которые прислала на помощь Турция.