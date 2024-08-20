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Железнодорожно-паромное сообщение между Грузией и Болгарией вскоре возобновится
Железнодорожно-паромное сообщение между Грузией и Болгарией вскоре возобновится
Sputnik Грузия
Грузинские и болгарские железные дороги будут регулярно осуществлять грузоперевозки посредством специально оборудованных железнодорожных паромов 20.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-20T15:25+0400
2024-08-20T15:25+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Паромное сообщение между портами Грузии и болгарским портом "Варна" с железнодорожным паромом "Айя", курсирующим под грузинским флагом, будет возобновлено в ближайшее время, говорится в сообщении АО "Грузинская железная дорога". По данным АО "Грузинская железная дорога", подготовительные работы по восстановлению паромного сообщения, приостановленного в течение последних двух лет, идут с начала года. Руководство "Грузинской железной дороги" провело встречу с грузинской судоходной компанией E60 Shipping Line и "Болгарской железной дорогой" в городе София. В рамках официального визита между сторонами было подписано соглашение о возобновлении железнодорожного паромного сообщения. Стороны согласовали все условия взаимного сотрудничества по восстановлению исправного функционирования железнодорожного парома. Когда начнется пассажирское паромное сообщение между Грузией и Румынией >>Как отметили в ГЖД, железнодорожное/паромное сообщение между портами Грузии и Болгарии будет играть важную роль в укреплении прямых транспортных связей с Европой через Черное море. Грузинские и болгарские железные дороги будут регулярно осуществлять грузоперевозки посредством специально оборудованных железнодорожных паромов. Указанные перевозки позволят привлечь дополнительные грузопотоки, что важно с точки зрения повышения эффективности маршрута "Среднего коридора". В завершение встречи стороны выразили надежду, что регулярное движение паромов в ближайшем будущем обеспечит удовлетворение растущего спроса на перевозки в указанном направлении. "Средний коридор" – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. В 2023 году по "Среднему коридору" было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. E60 Shipping Line является компанией-членом международного холдинга грузинского происхождения. Холдинг уже много лет работает по всему миру в таких отраслях, как международные посылки и перевозки, Inex Group, международные финансовые, телекоммуникационные и туристические услуги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, грузинская железная дорога, болгария, европа, паромная переправа
новости, грузия, экономика, грузинская железная дорога, болгария, европа, паромная переправа
Железнодорожно-паромное сообщение между Грузией и Болгарией вскоре возобновится
15:25 20.08.2024 (обновлено: 15:39 20.08.2024)
Грузинские и болгарские железные дороги будут регулярно осуществлять грузоперевозки посредством специально оборудованных железнодорожных паромов
ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Паромное сообщение между портами Грузии и болгарским портом "Варна" с железнодорожным паромом "Айя", курсирующим под грузинским флагом, будет возобновлено в ближайшее время, говорится в сообщении АО "Грузинская железная дорога".
По данным АО "Грузинская железная дорога", подготовительные работы по восстановлению паромного сообщения, приостановленного в течение последних двух лет, идут с начала года.
Руководство "Грузинской железной дороги" провело встречу с грузинской судоходной компанией E60 Shipping Line и "Болгарской железной дорогой" в городе София. В рамках официального визита между сторонами было подписано соглашение о возобновлении железнодорожного паромного сообщения.
Стороны согласовали все условия взаимного сотрудничества по восстановлению исправного функционирования железнодорожного парома.
Как отметили в ГЖД, железнодорожное/паромное сообщение между портами Грузии и Болгарии будет играть важную роль в укреплении прямых транспортных связей с Европой через Черное море.
Грузинские и болгарские железные дороги будут регулярно осуществлять грузоперевозки посредством специально оборудованных железнодорожных паромов.
Указанные перевозки позволят привлечь дополнительные грузопотоки, что важно с точки зрения повышения эффективности маршрута "Среднего коридора".
В завершение встречи стороны выразили надежду, что регулярное движение паромов в ближайшем будущем обеспечит удовлетворение растущего спроса на перевозки в указанном направлении.
"Средний коридор" – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.
В 2023 году по "Среднему коридору" было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом.
E60 Shipping Line является компанией-членом международного холдинга грузинского происхождения. Холдинг уже много лет работает по всему миру в таких отраслях, как международные посылки и перевозки, Inex Group, международные финансовые, телекоммуникационные и туристические услуги.