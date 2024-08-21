https://sputnik-georgia.ru/20240821/futbolnyy-match-gruziya-chekhiya-pokazhut-na-ploschadi-respubliki-v-tbilisi-289536128.html

Футбольный матч Грузия-Чехия покажут на площади Республики в Тбилиси

Футбольный матч Грузия-Чехия покажут на площади Республики в Тбилиси

Sputnik Грузия

Все билеты на футбольный матч Грузия-Чехия были распроданы менее чем за час 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Болельщики, которые не смогли купить билеты на матч между сборными Грузии и Чехии в рамках Лиги Наций УЕФА, смогут посмотреть игру на большом экране на площади Первой Республики в центре Тбилиси, заявил мэр столицы Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Все билеты на футбольный матч Грузия-Чехия в рамках первого круга Лиги Наций УЕФА сезона 2024/2025 были распроданы менее чем за час. Свой первый матч после чемпионата Европы футболисты сборной Грузии проведут в Тбилиси 7 сентября в 20:00 на стадионе имени Михаила Месхи. На площади будут установлены большие экраны и обустроены объекты питания, сказал мэр столицы.Он также отметил, что интерес к матчу Грузия-Чехия очень высок. По словам Каладзе, он прекрасно понимает душевную боль, которую испытывают те, кто остался без билетов на матч. "Как и ожидалось, грузинские болельщики с большим интересом относятся к указанной игре, что подтверждают все билеты, проданные в кратчайшие сроки. Сборная Грузии за последнее время добилась важных успехов, что, конечно, неслучайно", – сказал Каладзе. По его словам, это результат огромной работы каждого игрока, тренерского состава, Федерации футбола и усилий правительства Грузии в области развития спорта. Мэр Тбилиси пожелал удачи футболистам сборной и выразил уверенность в том, что они еще раз смогут порадовать грузинских болельщиков. Каладзе также обратил внимание на заявления политиков, которые касаются безопасности "Динамо Арены", и отметил, что все это спекуляции. По словам мэра, все вдумчивые люди, умеющие анализировать, все понимают и дадут соответствующий ответ таким политикам. Как стало известно из официального письма директора стадиона "Динамо Арена" Темура Пиртахия Федерации футбола, датированного 6 августа, стадион предложил использовать Федерации лишь второй ярус – около 41 тысячи мест, так как первый нуждается в детальном осмотре в целях безопасности. В ответ президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили заявил, что это официальная игра, которая проводится под эгидой УЕФА, соответственно, для Федерации важным фактором является вопрос безопасности. По этой причине выбор пал на стадион Михаила Месхи. Скандал вокруг матча Грузия-Чехия: что не так со стадионом в Тбилиси?>>Провести матч на стадионе им. Михаила Месхи было решено в связи с тем, что на стадионе "Динамо Арена" им. Бориса Пайчадзе временно ограничено использование нескольких секторов и трибун. Стадион "Динамо Арена" рассчитан почти на 55 тысяч зрителей, а стадион имени Месхи вмещает чуть более 27 тысяч. Расписание матчей сборной Грузии в Лиге Наций: Известны еще два домашних стадиона, которые примут запланированные на осень игры: 14 октября на стадионе имени Михаила Месхи пройдет матч Грузия-Албания, а 16 ноября на стадионе Adjarabet Arena в Батуми пройдет игра Грузия-Украина. В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, общество, тбилиси, каха каладзе, леван кобиашвили, динамо арена, уефа, михаил месхи, чехия, германия