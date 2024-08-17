https://sputnik-georgia.ru/20240817/skandal-vokrug-matcha-gruziya-chekhiya-chto-ne-tak-so-stadionom-v-tbilisi-289495601.html

Скандал вокруг матча Грузия-Чехия: что не так со стадионом в Тбилиси?

Скандал вокруг матча Грузия-Чехия: что не так со стадионом в Тбилиси?

Sputnik Грузия

По официальной версии, на "Динамо Арене" временно ограничено использование нескольких секторов и трибун 17.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-17T16:06+0400

2024-08-17T16:06+0400

2024-08-17T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Решение провести футбольный матч Грузия-Чехия в рамках первого круга Лиги наций УЕФА сезона 2024/2025 на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси вызвало ряд обвинений со стороны болельщиков, которые не смогли купить билеты на матч. Первый матч после ЧЕ футболисты сборной Грузии проведут на стадионе имени Михаила Месхи 7 сентября. Этим матчем сборная Грузии начинает выступление в группе В1 Лиги наций, где ее соперниками, помимо Чехии, станут сборные Албании и Украины. Все билеты на футбольный матч были распроданы менее чем за час.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Второй, более крупный, столичный стадион "Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе рассчитан почти на 55 тысяч зрителей, а стадион имени Месхи вмещает чуть более 27 тысяч. Из-за малого числа мест многим не удалось приобрести билеты на игру. По официальной версии, причина проведения игры на стадионе с меньшей вместимостью связана с тем, что на "Динамо Арена" временно ограничено использование нескольких секторов и трибун. Как стало известно из официального письма директора стадиона "Динамо Арена" Темури Пиртахия Федерации футбола, датированного 6 августа, стадион предложил использовать Федерации лишь один ярус. То, что именно это письмо стало причиной выбора другой площадки для матча, подтвердил и президент Федерации Леван Кобиашвили. "Когда мы общались с администрацией стадиона, мы получили от них как письменное, так и устное подтверждение, что на данный момент они не могут предоставить нам стадион на полную вместимость", - сказал Кобиашвили.Это официальная игра, которая проводится под эгидой УЕФА, соответственно, для Федерации очень важным фактором является вопрос безопасности, отметил он.Очевидно, что проблема заключается в использовании только второго яруса, а это несерьезно, добавил он. Билеты на футбольный матч Грузия-Чехия в Тбилиси раскупили молниеносно>>Известны еще два домашних стадиона, которые примут запланированные на осень игры: 14 октября на стадионе имени Михаила Месхи пройдет матч Грузия-Албания, а 16 ноября на стадионе Adjarabet Arena в Батуми состоится игра Грузия-Украина.Подробное расписание матчей сборной Грузии в Лиге наций выглядит так: В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Закончится турнир финалом, который пройдет с 2 по 10 июня 2025 года. Легенды "Милана" приедут в Тбилиси в сентябре, чтобы сыграть с ветеранами сборной Грузии>>Что касается традиционной жеребьевки квалификации на ЧМ-2026, то она состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд. Чем выше рейтинг, тем больше шансов по результатам жеребьевки попасть на более слабых соперников. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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