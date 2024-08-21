https://sputnik-georgia.ru/20240821/natsionalnoe-dvizhenie-obrecheno-na-katastrofu--deputat-289540916.html

"Национальное движение" обречено на катастрофу – депутат

"Национальное движение" обречено на катастрофу – депутат

Sputnik Грузия

"Внешние менторы" оппозиции используют все средства, чтобы ввести в заблуждение грузинский народ и получить голоса избирателей, считает Бека Одишария 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T18:28+0400

2024-08-21T18:28+0400

2024-08-21T18:43+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" грозит надвигающаяся катастрофа, так как 26 октября эта политическая сила будет полностью уничтожена, заявил член парламентского большинства Бека Одишария журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правящая партия "Грузинская мечта" перечислила планы на случай получения конституционного большинства (3/4 мест) в парламенте по итогам предстоящих выборов. В частности, они намерены инициировать правовой процесс, вследствие которого "Единое национальное движение" и все ее сателлиты или партии-наследники будут объявлены неконституционными". По словам Одишария, "внешние менторы" оппозиции используют все средства, чтобы ввести в заблуждение грузинский народ и получить голоса избирателей. "У меня есть обоснованное предчувствие, что "Грузинская мечта" возьмет конституционное большинство. Опасаясь этого, их внешние менторы и инструкторы используют все средства и пытаются создать некую мозаику, предвыборный коммерческий продукт, товар, который впихнут грузинcкому народу", – сказал Одишария. Пребывание других оппозиционных партий "под зонтом "Национального движения" принесло бы бывшей правящей партии максимум 25-30% на предстоящих выборах, что равносильно катастрофе, утверждает депутат.Как отметил политик, наступило время, когда нужно быть "выше своих чувств и мыслей" и сделать правильный выбор, а не устраивать политические разборки. "Вопрос, будут ли в стране мир и стабильность, является экзистенциальным. Сейчас не время для политических разборок, а время сказать – вы на стороне Грузии или на стороне той силы, которая против Грузии. Общество должно еще раз подумать и поддержать силу, которая гарантирует стране мир", – заявил Одишария.Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у 2-5 партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте. Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Расклад силПравящая партия "Грузинская мечта" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии - "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее"."Грузинская мечта" после выборов планирует объявить "Нацдвижение" неконституционным>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны TBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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