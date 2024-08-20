https://sputnik-georgia.ru/20240820/gruzinskaya-mechta-posle-vyborov-planiruet-obyavit-natsdvizhenie-nekonstitutsionnym-289523208.html

"Грузинская мечта" после выборов планирует объявить "Нацдвижение" неконституционным

"Грузинская мечта" после выборов планирует объявить "Нацдвижение" неконституционным

Sputnik Грузия

Предстоящие выборы должны стать для бывшей правящей партии Грузии неким нюрнбергским политическим приговором, заявила "Грузинская мечта" 20.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-20T15:54+0400

2024-08-20T15:54+0400

2024-08-20T16:31+0400

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

вано мерабишвили

единое национальное движение

европейский суд по правам человека

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" пообещала избирателям в случае получения конституционного большинства, то есть 3/4 мест в парламенте объявить бывшую партию власти "Единое национальное движение" и находящиеся на ее орбите партии неконституционными организациями.Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования.Там же отмечено, что сразу после получения конституционного большинства - минимум 113 из 150 мест в парламенте - "Грузинская мечта" намерена инициировать правовой процесс, в следствие которого "Единое национальное движение" и все ее сателлиты или партии-наследники будут объявлены неконституционными"."Несмотря на то, что с отстранения преступного режима от власти прошло 12 лет, до сих пор не удалось его судить... Активно просили не судить преступников их иностранные покровители, что стало решающим препятствием для осуждения режима", - сказано в заявлении. "Грузинская мечта" призвала доноров не спонсировать дестабилизацию в Грузии>>Тем не менее по конкретным тяжелейшим преступлениям, как отметила "Грузинская мечта", осуждены были десятки представителей режима высшего, среднего и низшего ранга, включая экс-президента Михаила Саакашвили, бывшего премьер-министра Вано Мерабишвили и других должностных лиц.В целом все эти приговоры создали твердые основания для осуждения прежней власти, сказано в заявлении.Еще одним основанием для привлечения бывшей правящей партии к ответственности "Грузинская мечта" назвала войну августа 2008 года, особо отметив завершившиеся в пользу грузинской армии судебные процессы в Гаагском суде и Европейском суде по правам человека. "Грузинская мечта" подчеркнула, что бывшие власти вместо раскаяния из-за преступления 2008 года, после начала конфликта на Украине вновь тянули и до сих пор тянут Грузию в войну. "У коллективного "Национального движения" и сейчас есть сильные покровители. Это силы, которые последние два года осуществляли как местную, так и международную координацию всех направленных против Грузии кампаний, в том числе кампании второго фронта", - говорится в заявлении. "Грузинская мечта", согласно заявлению, должна показать этим зарубежным силам, что отстранение бывшей правящей команды от политической системы является решением наибольшей части грузинского народа. Ажиотаж вокруг кандидатов-делегатов "Грузинской мечты" – ложный пиар оппозиции – депутат>>"Октябрьские выборы должны стать для "Национального движения" неким нюрнбергским политическим приговором, который создаст твердую почву для соответствующего правового процесса", - сказано в заявлении. Правящая партия подчеркнула, что у "Наудвижения" не должно быть возможности продолжать выполнять зарубежные заказы и наносить вред стране.Там же отмечено, что до тех пор, пока роль оппозиции в Грузии выполняет "управляемая из-за рубежа преступная группа политиков", государству постоянно приходится ходить по минному полю, в связи с чем риск потери страны постоянно остается актуальным. "За все эти годы полноценные выборы в Грузии не проводились... Полноценные выборы в Грузии пройдут только после того, как коллективное "Национальное движение" в политической системе сменят здоровые оппозиционные силы", - сказано в заявлении."Грузинская мечта" заявила о недопустимости постоянного пребывания Грузии в режиме попыток революций и беспорядков и бездействия властей в ожидании "взрыва мины" в виде радикализма и поляризации."Парламентские выборы 2024 года являются неким референдумом, на котором грузинский народ должен окончательно решить, он выбирает войну или выбирает мир, выбирает моральную деградацию или выбирает традиционные ценности, выбирает рабскую зависимость Грузии от внешних сил или выбирает независимое и суверенное государство, выбирает коллективное "Национальное движение" или выбирает "Грузинскую мечту", - говорится в заявлении.От "Нацдвижения" можно ожидать всего перед выборами – спикер парламента Грузии>>Правящая партия отметила, что, если на предстоящих парламентских выборах она получит парламентское большинство, успешно будет выполнена краткосрочная, четырехлетняя задача - в Грузии победят мир, традиционные ценности и идея государственного суверенитета. Если же, "Грузинская мечта" получит конституционное большинство, будет выполнена долгосрочная задача - длительный, устойчивый мир и безопасность для Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, вано мерабишвили, единое национальное движение, европейский суд по правам человека, грузинская мечта - демократическая грузия