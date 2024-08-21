https://sputnik-georgia.ru/20240821/opasna-li-ospa-obezyan-tak-zhe-kak-covid-19-dannye-voz-289534712.html

Опасна ли оспа обезьян так же, как COVID-19? Данные ВОЗ

Опасна ли оспа обезьян так же, как COVID-19? Данные ВОЗ

Sputnik Грузия

Оспа обезьян – "решающее испытание" не только для Европы, но и для всего мира, заявили в ВОЗ 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T16:20+0400

2024-08-21T16:20+0400

2024-08-21T16:20+0400

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всемирная организация здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Оспа обезьян (mpox), вновь поразившая Африку, – это не "новый COVID-19", и нам известны шаги, которые необходимо предпринять для предотвращения распространения заболевания, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В последние дни все больше государств заявляют об увеличении числа случаев заражения новым штаммом оспы обезьян (mpox), выявленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в этом году. Причем болезнь стремительно распространяется не только в странах Африки, где она чаще и встречается, но и за пределами Африканского континента – в Швеции, Пакистане и Австралии.Глава бюро отметил, что в 2022 году ВОЗ уже имела довольно успешный опыт борьбы с этим заболеванием, но для полного устранения угрозы не хватило "приверженности цели и ресурсов".По данным ВОЗ, как заявил Клюге, сегодня в Европейском регионе ежемесячно фиксируется примерно 100 новых случаев заболевания оспой обезьян.Клюге призвал страны Европы проявить солидарность с Африканским регионом и общими согласованными усилиями остановить распространение болезни во всем мире.Он также назвал оспу обезьян "решающим испытанием" не только для Европы, но и для всего мира.Оспа обезьян впервые была обнаружена у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго.В июле 2022 года вспышка оспы обезьян была объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, поскольку она быстро распространилась половым путем в ряде стран, где вирус ранее не наблюдался.В мае 2023 года, после того, как наблюдалось устойчивое снижение числа случаев заболевания в мире, чрезвычайная ситуация была объявлена завершенной. Но после этого число зарегистрированных случаев значительно возросло.Уже в 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян превысило данные прошлого года – более чем 15,6 тысячи случаев и 537 смертей, говорится в сообщении на сайте ВОЗ.Число зараженных "оспой обезьян" растет в мире>>Между тем, согласно отчету ВОЗ от 12 августа, в мире с января 2022 года по июнь 2024 года зарегистрировали 99 176 случаев заболевания оспой обезьян и 208 летальных исходов, из которых 141 – в Африке.Оспа обезьян – это вирусная инфекция, которая может передаваться от человека человеку, тогда как в отдельных случаях заражение может происходить через предметы окружающей обстановки и поверхности, к которым прикасался заболевший.Типичными симптомами являются кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении двух-четырех недель и сопровождаться повышенной температурой, головной болью, болями в мышцах и в спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, в мире, африка, швеция, оспа обезьян, всемирная организация здравоохранения