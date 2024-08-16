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Число зараженных оспой обезьян растет в мире

Число зараженных оспой обезьян растет в мире

Sputnik Грузия

Сегодня подтвержден первый случай инфицирования вирусом mpox в Пакистане - заболевший возвратился в страну из ОАЭ в начале августа. 16.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-16T21:16+0400

2024-08-16T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Периодически вспыхивающая на протяжении последних трех лет в ряде стран оспа обезьян сегодня представляет для мира растущую угрозу. В последние дни все больше государств заявляют об увеличении числа случаев заражения новым штаммом оспы обезьян (mpox), выявленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в этом году. Причем болезнь стремительно распространяется не только в странах Африки, где она чаще и встречается, но и за пределами Африканского континента.Сегодня подтвержден первый случай инфицирования вирусом mpox в Пакистане. Согласно информации пакистанского Минздрава, заболевший возвратился в страну из ОАЭ 3 августа.Представляет ли эпидемия оспы обезьян в Африке опасность для Грузии? >>Кроме того, о резком росте числа зараженных заявляют и в Австралии. Министерство здравоохранения крупнейшего австралийского штата Новый Южный Уэльс сообщило, что только за два последних месяца в регионе было зарегистрировано свыше 90 новых случаев заражения.Болезнь стремительно распространяется и в Европе - в Швеции накануне диагностирован первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян.Вспышка оспы обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией международного значения >>В то же время в европейских странах уже два года бушует старая версия болезни, которая является наименее опасной для людей. Министерство здравоохранения Испании сообщает, что c начала вспышки в 2022 году вируса оспы обезьян в королевстве было зарегистрировано 8 104 случая заражения, что является самым большим показателем среди европейских стран. За Испанией по числу заболевших следуют Франция (4 272) и Великобритания (3 866).При этом накануне британское агентство по здравоохранению (UKHSA) заявило, что власти королевства готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма. Такая подготовка включает в себя обеспечение доступности быстрого тестирования, разработку протоколов для безопасного лечения зараженных людей и предотвращение распространения инфекции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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