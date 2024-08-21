https://sputnik-georgia.ru/20240821/sokraschenie-bednosti-i-bezrabotitsy--spiker-parlamenta-gruzii-ob-uspekhakh-gruzinskoy-mechty-289539434.html

Сокращение бедности и безработицы – спикер парламента Грузии об успехах "Грузинской мечты"

Сокращение бедности и безработицы – спикер парламента Грузии об успехах "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

По темпам экономического роста Грузия является лидером не только в регионе, но и во всей Европе, заявил Папуашвили 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T17:30+0400

2024-08-21T17:30+0400

2024-08-21T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Безработица в стране с приходом к власти "Грузинской мечты" сократилась вдвое, а бедность втрое — по этой причине большинство населения Грузии поддерживает правящую партию на всех местных или национальных выборах, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Борьба с бедностью и безработицей является приоритетным направлением для правительства Грузии, которое уверяет, что добилось больших успехов за годы нахождения у власти. По темпам экономического роста Грузия является лидером не только в регионе, но и во всей Европе, добавил он. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 – 11%, в 2023 – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в июне 2024 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июне 2024 года составил 9%. Борьба с бедностью и безработицей По данным статистики, в 2023 году уровень безработицы в Грузии составил 16,4%, что на 0,9 процентного пункта меньше по сравнению с 2022 годом. В 2022 году уровень безработицы составлял 17,3%, в 2021 году – 20,6%, а в 2020 году – 18,5%. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2024 года составил 13,7%, что на 3,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За отчетный период число безработных снизилось на 17,7% и составило 219,7 тысячи человек. В этот период уровень занятости по всей стране повысился на 2,8 процентного пункта и составил 47%. Безработица в Грузии на историческом минимуме – замминистра>>Что касается бедности в стране, как уверяют в правительстве, она сокращается из года в год и это заслуга правильной политики нынешней власти страны До конца 2024 года в Грузии сохранится высокий экономический рост, что является предпосылкой сокращения бедности и безработицы в стране, сказал ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе. За чертой бедности в Грузии в 2023 году находилось 11,8% населения, что на 3,8 процентного пункта меньше, чем в 2022 году. По данным на 1 января 2024 года, в Грузии около 56 тысяч детей жили в семьях за чертой бедности, а более 50 тысяч детей – в семьях на грани бедности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, европа, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, сакстат, экономика