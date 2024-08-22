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Каладзе: выбор избирателей на предстоящих выборах очевиден

Каладзе: выбор избирателей на предстоящих выборах очевиден

Sputnik Грузия

Несмотря на давление и многочисленные призывы, сохранение мира в стране принципиально важно для правящей команды, отметил мэр столицы 22.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-22T17:35+0400

2024-08-22T17:35+0400

2024-08-22T17:35+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Выбор, который должны сделать избиратели 26 октября, очевиден: с одной стороны – зло и война, с другой – мир и процветание, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как ранее заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, цель партии на предстоящих парламентских выборах – не просто одержать победу, а получить конституционное большинство, то есть 3/4 мест в парламенте, для решения задач, стоящих перед Грузией. По его словам, с одной стороны стоят зло, война, разрушение страны, ложь, а с другой – спокойствие, экономическое развитие страны и прогресс на пути к европейскому будущему.Несмотря на давление и многочисленные призывы, сохранение мира в стране принципиально важно для правящей команды, отметил мэр столицы."То, о чем мы говорим и что обещаем населению, принципиально важно. Альтернативы миру нет. Мы видим, что происходит в мире, какова ситуация в регионе. Защита и поддержание мира принципиально важны, когда на другой стороне стоит грязная, способная на все сила, с антигосударственными действиями", – заявил Каладзе. По его словам, без мира в стране Грузия не сможет стать членом европейской семьи и развиваться экономически."Я думаю, что обществу не нужно объяснять, какая сегодня в целом ситуация в мире и в регионе, какие силы борются против нашей страны. Поэтому мы все должны объединиться, защитить будущее страны, ее завтрашний день, культуру и так далее", – заявил Каладзе.Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. "Национальное движение" обречено на катастрофу – депутат>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, каха каладзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024