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https://sputnik-georgia.ru/20240822/kvaratskheliya-sdelal-podarok-novorozhdennym-kliniki-gde-rodilsya-ego-pervenets-289555162.html
Кварацхелия сделал подарок новорожденным клиники, где родился его первенец
Кварацхелия сделал подарок новорожденным клиники, где родился его первенец
Sputnik Грузия
Двадцатитрехлетний Кварацхелия назвал рождение первенца самым счастливым днем в своей жизни 22.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Лидер футбольной сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия, который в среду стал отцом первенца, решил сделать подарок всем новорожденным клиники, где на свет появился его сын, и подписал для малышей первые в жизни футбольные мячи. Кварацхелия и его жена Ница Тавадзе стали родителями первенца. Мальчика назвали Дамиане. О том, что пара готовится к пополнению в семье, сам футболист рассказал еще в марте, сразу после исторического выхода сборной Грузии в 1/8 финала на Евро-2024. Двадцатитрехлетний Кварацхелия назвал рождение первенца самым счастливым днем в своей жизни. "Самый счастливый день в моей жизни. 21.08.24. Дамиане Кварацхелия", - так футболист подписал фото малыша в социальной сети. С рождением сына Кварацхелия одним из первых поздравил родной клуб. Пользователи желают долгой и счастливой жизни малышу и родителям. Кварацхелия уже вылетел назад в Неаполь, где 25 августа сыграет матч второго тура чемпионата Италии против "Болоньи". Хвича и его избранница Ница Тавадзе обвенчались в октябре 2023 года во Мцхета. Помолвка влюбленных состоялась в марте 2023 года. Пару благословил лично Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Хвича Кварацхелия стал отцом &gt;&gt;После помолвки Ница поехала к возлюбленному в Италию, а уже после окончания сезона в серии А Хвича и Ница отправились в романтическое путешествие. Каждый свой гол Хвича Кварацхелия посвящает жене и даже придумал для этого специальный жест – он выстраивает пальцы в форме грузинской буквы "ნ" (Н).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, хвича кварацхелия
грузия, новости, общество, хвича кварацхелия

Кварацхелия сделал подарок новорожденным клиники, где родился его первенец

20:26 22.08.2024 (обновлено: 20:52 22.08.2024)
© AFP 2024 / VANO SHLAMOVХвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 22.08.2024
© AFP 2024 / VANO SHLAMOV
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Двадцатитрехлетний Кварацхелия назвал рождение первенца самым счастливым днем в своей жизни
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Лидер футбольной сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия, который в среду стал отцом первенца, решил сделать подарок всем новорожденным клиники, где на свет появился его сын, и подписал для малышей первые в жизни футбольные мячи.
Кварацхелия и его жена Ница Тавадзе стали родителями первенца. Мальчика назвали Дамиане. О том, что пара готовится к пополнению в семье, сам футболист рассказал еще в марте, сразу после исторического выхода сборной Грузии в 1/8 финала на Евро-2024.
Двадцатитрехлетний Кварацхелия назвал рождение первенца самым счастливым днем в своей жизни.
"Самый счастливый день в моей жизни. 21.08.24. Дамиане Кварацхелия", - так футболист подписал фото малыша в социальной сети.
С рождением сына Кварацхелия одним из первых поздравил родной клуб.
"Неаполь поздравляет Хвичу и Ницу с рождением малыша Дамиане Кварацхелия", - написано на официальной странице клуба в сети.
Пользователи желают долгой и счастливой жизни малышу и родителям.
Кварацхелия уже вылетел назад в Неаполь, где 25 августа сыграет матч второго тура чемпионата Италии против "Болоньи".
Хвича и его избранница Ница Тавадзе обвенчались в октябре 2023 года во Мцхета. Помолвка влюбленных состоялась в марте 2023 года. Пару благословил лично Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.
Хвича Кварацхелия стал отцом >>
После помолвки Ница поехала к возлюбленному в Италию, а уже после окончания сезона в серии А Хвича и Ница отправились в романтическое путешествие.
Каждый свой гол Хвича Кварацхелия посвящает жене и даже придумал для этого специальный жест – он выстраивает пальцы в форме грузинской буквы "ნ" (Н).
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