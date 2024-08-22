https://sputnik-georgia.ru/20240822/novyy-tonnel-postroyat-do-granitsy-gruzii-s-turtsiey-289555399.html

Новый тоннель построят до границы Грузии с Турцией

Новый тоннель построят до границы Грузии с Турцией

Sputnik Грузия

Проект реализует турецкая строительно-инжиниринговая компания POLAT YOL & MAPA, стоимость работ составляет 329,6 млн лари 22.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-22T21:31+0400

2024-08-22T21:31+0400

2024-08-22T22:03+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. В Грузии построят тоннель длиной 7,6 километра от Батуми до Сарпи, который свяжет с Турцией по новой автомагистрали, сообщила медиаплатформа BMG. Существующая дорога, примыкающая к морскому побережью, будет заменена новой асфальтобетонной дорогой длиной 11,4 километра и соединена с объездной дорогой Батуми, строительство которой в настоящее время завершается, через новый мост через реку Чорохи. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Большая часть новой дороги, 67% от общей длины, пройдет через тоннель, что позволит значительно сократить расстояние и увеличить скорость движения. На данный момент ведется рассмотрение отчета о воздействии на окружающую среду проекта дороги Батуми-Сарпи, после чего планируется объявить международный тендер на его реализацию. В рамках проекта планируется построить: развязку, три мостовых перехода и двухполосный тоннель, а также на последнем участке дороги на территории села Сарпи предполагается провести работы по расширению дороги. Строительство дороги в объезд Батуми подходит к концу >>Согласно документации, коридор проектной дороги начинается от правого берега реки Чорохи с обустройством развязки, далее дорога продолжается мостовым переходом, который будет устроен через реку Чорохи. После моста коридор проектной дороги возле села Чарнали будет продлен тоннелем длиной 7,6 км, который пройдет через территории села Чарнали и села Ахалсопели. После тоннеля дорога продолжается в направлении села Сарпи и через мост присоединяется к существующей в селе Сарпи дороге (международной автомагистрали Е70), где проезжая часть дороги будет расширена до грузино-турецкой границы. Вместе с тем, в текущем году планируется открыть объездную дорогу Батуми. Сроки реализации проекта переносились несколько раз. Контракт на строительство объездной дороги Батуми был подписан в августе 2017 года. Проект реализует турецкая строительно-инжиниринговая компания POLAT YOL & MAPA, стоимость работ составляет 329,6 млн лари. Согласно контракту, новую дорогу должны были открыть в 2020 году, но из-за низкого освоения проекта подрядчиком, а также сложных геологических условий, процесс затянулся на четыре года. Проект дороги в объезд Батуми – один из самых масштабных инфраструктурных проектов в стране. Планируется строительство 14-километровой двухполосной асфальтобетонной дороги, 20 мостовых переходов и пяти тоннелей. В настоящее время единственная дорога проходит через туристическую и жилую зону, что затрудняет движение международного транзитного транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, батуми, сарпи, турция, департамент автомобильных дорог, строительство дороги