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Омбудсмен Грузии встретился с бастующими сотрудниками онлайн-казино
Омбудсмен Грузии встретился с бастующими сотрудниками онлайн-казино
Sputnik Грузия
Ранее один из бастующих сотрудников компании Evolution Georgia зашил себе рот в знак протеста 22.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Аппарат народного защитника Грузии сделает все, чтобы между бастующими сотрудниками компании Evolution Georgia и ее руководством было достигнуто соглашение, заявил омбудсмен Леван Иоселиани после встречи с бастующими. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сотрудники Evolution Georgia, в основном студенты грузинских вузов, бастуют уже более 40 дней. До 4 тысяч сотрудников онлайн-казино объявили забастовку 12 июля и требуют улучшения условий труда. Один из бастующих даже зашил себе рот в знак протеста. По словам омбудсмена, в ближайшее время аппарат народного защитника примет решение относительно фактов возможной дискриминации. "С первого дня протеста мы по собственной инициативе начали изучать их вопрос. Мы также опубликовали несколько публичных заявлений, в которых призывали и работодателя, и инспекцию труда урегулировать вопрос. Речь идет о трудовой дискриминации, о возможности выражения протеста и так далее", – заявил Иоселиани. Бастующие сотрудники рассказали об "унижающих достоинство условиях труда" и о возможных фактах дискриминации, отметил народный защитник.Часть бастующих сотрудников Evolution Georgia продолжают голодовку, которую они начали 12 августа. Их требования неизменны: увеличение времени перерывов, улучшение санитарно-гигиенических условий на рабочих местах, создание безопасных и комфортных условий труда, обеспечение здорового питания на рабочем месте и выдача ваучеров на еду, улучшение страхового пакета. Также они призывают власти немедленно подключиться к процессу, поскольку, по их словам, люди в возрасте 19-20 лет в Грузии голодают ради достойных условий труда. Бастующий сотрудник онлайн-казино зашил себе рот в знак протеста в Грузии>>В начале августа компания Evolution Georgia опубликовала заявление, в котором не исключила прекращения деятельности в стране. Причиной этого названо блокирование профсоюзом входов в здания и срыв рабочего процесса. Evolution Georgia — компания, предоставляющая удаленные услуги азартных игр, которая пришла в Грузию в 2017 году. Только в Грузии в компании работает около 8 тысяч сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, леван иоселиани
Омбудсмен Грузии встретился с бастующими сотрудниками онлайн-казино
16:20 22.08.2024 (обновлено: 16:50 22.08.2024)
Ранее один из бастующих сотрудников компании Evolution Georgia зашил себе рот в знак протеста
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Аппарат народного защитника Грузии сделает все, чтобы между бастующими сотрудниками компании Evolution Georgia и ее руководством было достигнуто соглашение, заявил омбудсмен Леван Иоселиани после встречи с бастующими.
Сотрудники Evolution Georgia, в основном студенты грузинских вузов, бастуют уже более 40 дней. До 4 тысяч сотрудников онлайн-казино объявили забастовку 12 июля и требуют улучшения условий труда. Один из бастующих даже зашил себе рот в знак протеста.
"Вы знаете, что мы не можем осуществить прямое посредничество, у нас нет на это мандата, но мы делаем все возможное, чтобы между сторонами было достигнуто соглашение", – сказал Иоселиани.
По словам омбудсмена, в ближайшее время аппарат народного защитника примет решение относительно фактов возможной дискриминации.
"С первого дня протеста мы по собственной инициативе начали изучать их вопрос. Мы также опубликовали несколько публичных заявлений, в которых призывали и работодателя, и инспекцию труда урегулировать вопрос. Речь идет о трудовой дискриминации, о возможности выражения протеста и так далее", – заявил Иоселиани.
Бастующие сотрудники рассказали об "унижающих достоинство условиях труда" и о возможных фактах дискриминации, отметил народный защитник.
"Все требует изучения. Правомочия на это есть у инспекции труда, а о возможной дискриминации – у нас. Мы активно работаем над этим", – добавил Иоселиани.
Часть бастующих сотрудников Evolution Georgia продолжают голодовку, которую они начали 12 августа. Их требования неизменны: увеличение времени перерывов, улучшение санитарно-гигиенических условий на рабочих местах, создание безопасных и комфортных условий труда, обеспечение здорового питания на рабочем месте и выдача ваучеров на еду, улучшение страхового пакета.
Также они призывают власти немедленно подключиться к процессу, поскольку, по их словам, люди в возрасте 19-20 лет в Грузии голодают ради достойных условий труда.
В начале августа компания Evolution Georgia опубликовала заявление, в котором не исключила прекращения деятельности в стране. Причиной этого названо блокирование профсоюзом входов в здания и срыв рабочего процесса.
Evolution Georgia — компания, предоставляющая удаленные услуги азартных игр, которая пришла в Грузию в 2017 году. Только в Грузии в компании работает около 8 тысяч сотрудников.