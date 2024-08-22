https://sputnik-georgia.ru/20240822/pochemu-ivanishvili-vystupil-na-tribune-s-bronirovannym-steklom-289552947.html

Почему Иванишвили выступил на трибуне с бронированным стеклом?

Почему Иванишвили выступил на трибуне с бронированным стеклом?

Sputnik Грузия

Некоторые телеканалы хотят представить оппозицию уничтоженной и угнетенной, но на самом деле она способна на все, заявил Каладзе 22.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-22T18:20+0400

2024-08-22T18:20+0400

2024-08-22T18:20+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выступил перед избирателями в городе Мцхета на трибуне с бронированным стеклом в целях безопасности, так как коллективное "Национальное движение", управляемое извне, может пойти на все, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Выступление Иванишвили перед избирателями в условиях усиленных мер безопасности раскритиковала часть грузинской оппозиции, отметив, что основатель правящей партии уже не впервые выступает из "бронированного стеклянного аквариума". Кроме того, оппозиция считает расследование СГБ по делу о подготовке убийства Иванишвили фарсом, связанным с предвыборной кампанией. "Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти в первую очередь называют партии бывших представителей власти Грузии. Это основанное Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" и партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие. По словам Каладзе, некоторые телеканалы хотят представить оппозицию уничтоженной и угнетенной, но на самом деле она способна на все. Служба госбезопасности Грузии подтвердила расследование подготовки покушения на Иванишвили >>"Бидзина Иванишвили – важная фигура для нашей страны, которой принадлежит большая роль в сохранении мира и спокойствия в стране. "Грузинская мечта" проводит прагматичную политику, и население нашей страны все это хорошо видит, поэтому, конечно, меры безопасности были усилены. Вы, наверное, видели публичное выступление Трампа. Конечно, все соблюдают эту безопасность, и мы поступаем соответственно", - заявил Каладзе. Служба госбезопасности Грузии 24 июля подтвердила, что проводит расследование по факту подготовки террористического акта и заговора с целью свержения государственной власти, включая убийство Иванишвили. С начала расследования ведомство проводит опросы свидетелей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, бидзина иванишвили, мцхета, сгб, парламентские выборы в грузии 2024