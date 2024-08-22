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Важна не просто победа – Иванишвили о предстоящих выборах в Грузии
Важна не просто победа – Иванишвили о предстоящих выборах в Грузии
Sputnik Грузия
Парламентские выборы должны стать "Нюрнбергским процессом" для "Национального движения", заявил Иванишвили 22.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-22T11:50+0400
2024-08-22T11:50+0400
2024-08-22T11:58+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
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мцхета
парламентские выборы
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Цель "Грузинской мечты" на предстоящих парламентских выборах – не просто одержать победу, а получить конституционное большинство, то есть 3/4 мест в парламенте, для решения задач, стоящих перед Грузией, заявил почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили во время выступления на выездном мероприятии в рамках избирательной кампании в Мцхета. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования. По его словам, парламентские выборы должны стать "Нюрнбергским процессом" для "Национального движения", а грузинский народ должен вынести приговор политикам, представляющим иностранную агентуру. "Выборы 26 октября должны стать Нюрнбергским процессом над "Национальным движением", где конституционное большинство грузинского народа вынесет соответствующий приговор этому единству политиков, не имеющих родины, иностранной агентуре, готовой подписаться под всяким антигосударственным поручением", – заявил Иванишвили. Иванишвили отметил, что в условиях получения конституционного большинства никакая "внешняя защита" не сможет спасти "Национальное движение" от заслуженного наказания. Ранее правящая партия пообещала своим избирателям, что в случае получения конституционного большинства – минимум 113 из 150 мест в парламенте – "Грузинская мечта" намерена инициировать правовой процесс, вследствие которого "Единое национальное движение" и все ее сателлиты или партии-наследники будут объявлены неконституционными". Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. "Грузинская мечта" после выборов планирует объявить "Нацдвижение" неконституционным>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, мцхета, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, мцхета, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
Важна не просто победа – Иванишвили о предстоящих выборах в Грузии
11:50 22.08.2024 (обновлено: 11:58 22.08.2024)
Парламентские выборы должны стать "Нюрнбергским процессом" для "Национального движения", заявил Иванишвили
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Цель "Грузинской мечты" на предстоящих парламентских выборах – не просто одержать победу, а получить конституционное большинство, то есть 3/4 мест в парламенте, для решения задач, стоящих перед Грузией, заявил почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили во время выступления на выездном мероприятии в рамках избирательной кампании в Мцхета.
Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования.
"На этих выборах перед нами стоит гораздо более серьезная задача, чем просто победа. Задача "Грузинской мечты" – одержать победу, равную конституционному большинству, которое успешно решит не только краткосрочные, но и долгосрочные национальные задачи Грузии", – заявил Иванишвили.
По его словам, парламентские выборы должны стать "Нюрнбергским процессом" для "Национального движения", а грузинский народ должен вынести приговор политикам, представляющим иностранную агентуру.
"Выборы 26 октября должны стать Нюрнбергским процессом над "Национальным движением", где конституционное большинство грузинского народа вынесет соответствующий приговор этому единству политиков, не имеющих родины, иностранной агентуре, готовой подписаться под всяким антигосударственным поручением", – заявил Иванишвили.
Иванишвили отметил, что в условиях получения конституционного большинства никакая "внешняя защита" не сможет спасти "Национальное движение" от заслуженного наказания.
"Здоровые выборы пройдут в Грузии только после того, как патриотические политические силы заменят в политической системе "Национальное движение", – отметил он.
Ранее правящая партия пообещала своим избирателям, что в случае получения конституционного большинства – минимум 113 из 150 мест в парламенте – "Грузинская мечта" намерена инициировать правовой процесс, вследствие которого "Единое национальное движение" и все ее сателлиты или партии-наследники будут объявлены неконституционными".
Парламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.