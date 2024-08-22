https://sputnik-georgia.ru/20240822/vazhna-ne-prosto-pobeda--ivanishvili-o-predstoyaschikh-vyborakh-v-gruzii-289549157.html

Важна не просто победа – Иванишвили о предстоящих выборах в Грузии

Важна не просто победа – Иванишвили о предстоящих выборах в Грузии

Sputnik Грузия

Парламентские выборы должны стать "Нюрнбергским процессом" для "Национального движения", заявил Иванишвили 22.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-22T11:50+0400

2024-08-22T11:50+0400

2024-08-22T11:58+0400

грузия

политика

новости

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

мцхета

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/14/289523538_0:163:2049:1315_1920x0_80_0_0_4ce09be425c89e24e6cdb81754dfd28e.jpg

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Цель "Грузинской мечты" на предстоящих парламентских выборах – не просто одержать победу, а получить конституционное большинство, то есть 3/4 мест в парламенте, для решения задач, стоящих перед Грузией, заявил почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили во время выступления на выездном мероприятии в рамках избирательной кампании в Мцхета. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования. По его словам, парламентские выборы должны стать "Нюрнбергским процессом" для "Национального движения", а грузинский народ должен вынести приговор политикам, представляющим иностранную агентуру. "Выборы 26 октября должны стать Нюрнбергским процессом над "Национальным движением", где конституционное большинство грузинского народа вынесет соответствующий приговор этому единству политиков, не имеющих родины, иностранной агентуре, готовой подписаться под всяким антигосударственным поручением", – заявил Иванишвили. Иванишвили отметил, что в условиях получения конституционного большинства никакая "внешняя защита" не сможет спасти "Национальное движение" от заслуженного наказания. Ранее правящая партия пообещала своим избирателям, что в случае получения конституционного большинства – минимум 113 из 150 мест в парламенте – "Грузинская мечта" намерена инициировать правовой процесс, вследствие которого "Единое национальное движение" и все ее сателлиты или партии-наследники будут объявлены неконституционными". Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. "Грузинская мечта" после выборов планирует объявить "Нацдвижение" неконституционным>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мцхета

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, мцхета, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024