https://sputnik-georgia.ru/20240822/vybory-2024-tsik-poyasnila-pravila-podachi-partiynykh-spiskov-289544135.html

Выборы 2024: ЦИК пояснила правила подачи партийных списков

Выборы 2024: ЦИК пояснила правила подачи партийных списков

Sputnik Грузия

Представить партийный список в ЦИК необходимо не позднее 26 сентября 22.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-22T09:01+0400

2024-08-22T09:01+0400

2024-08-22T09:01+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Партия, принимающая участие в парламентских выборах 26 октября 2024 года, имеет право представить один партийный список председателю Центральной избирательной комиссии не позднее 26 сентября (30-го дня до дня выборов), говорится в сообщении ЦИК. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно избирательному законодательству, число кандидатов в члены парламента в партийном списке должно быть не менее 30 и не более 200. Не допускается внесение одного и того же человека в разные партийные списки. "Порядок предоставления сведений о партийной принадлежности кандидата определен постановлением ЦИК еще до начала избирательного периода (Постановление №34/2024), что помогает партиям учитывать и своевременно принимать соответствующие решения в отношении партийных списков", – отмечено в сообщении.Если кандидат является членом другой партии, в заявлении необходимо указать ее название. Кандидат не пройдет регистрацию или, если кандидат уже зарегистрирован, его регистрация будет упразднена в тех случаях, если окажется, что он является членом другой партии, или требования ЦИК к кандидату не были удовлетворены. Кроме того, к партийному списку должны быть приложены учетная карта, заполненная и подписанная каждым кандидатом, справка о лишении права, справка о прохождении теста на наркотики, фотокопия и фотография удостоверения личности гражданина Грузии или паспорта гражданина Грузии. Справка о прохождении наркотеста является публичной и будет опубликована на сайте ЦИК. В партийном списке должны быть указаны: имя и фамилия кандидата, дата рождения, пол, адрес, личный номер гражданина Грузии, место работы (если работы нет, указать "безработный") и должность. Что касается учетной карты, в ней, кроме вышеперечисленных условий, должны быть указаны: факт проживания кандидата в Грузии сроком не менее 10 лет, согласие на голосование по данному партийному списку и факт членства в парламенте Грузии в результате последних выборов, а также подпись и дата подписи. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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