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Аэропортами Грузии воспользовались почти 2 миллиона пассажиров

Аэропортами Грузии воспользовались почти 2 миллиона пассажиров

Sputnik Грузия

Грузинские аэропорты приняли на 24,5% больше пассажиров по сравнению с апрелем-июнем 2023 года 23.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-23T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили 1,8 миллиона пассажиров во втором квартале 2024 года – на 25,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, грузинские аэропорты приняли на 24,5% больше пассажиров по сравнению с апрелем-июнем 2023 года – 911,4 тысячи. Из аэропортов вылетело 882,7 тысячи пассажиров (на 26,1% больше). В этот период 93,8% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы. Новый аэропорт в Тбилиси будет рассчитан на 18 миллионов пассажиров >>Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 7,7 тысячи пассажирских рейсов, что на 26,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, воздушным транспортом Грузии было перевезено 170,1 тысячи пассажиров, а объем пассажирооборота составил 491,3 миллиона пассажиро-километра. За указанный период количество перевезенных пассажиров и объем пассажирооборота в 2,6 и 3,3 раза соответственно превышают данные за второй квартал 2023 года. Грузовые перевозки Во втором квартале текущего года из Грузии было осуществлено 500 грузовых рейсов, что в 2,4 раза больше, чем за отчетный период 2023 года. Кроме того, объем грузов и почты в аэропортах страны составил 6,6 тысячи тонн. Из них 82% – полученные грузы и почта, а 18% – отправленные. Также воздушным транспортом Грузии было перевезено 46,9 тысячи тонн грузов, а объем грузооборота составил 112,1 миллиона тонн-километров. В указанный период объем перевезенных грузов и грузооборот увеличился по сравнению со вторым кварталом 2023 года в 4,6 и 6,7 раза соответственно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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