https://sputnik-georgia.ru/20240823/isk-prezidenta-gruzii-protiv-zakona-ob-inoagentakh--kogda-nachnetsya-rassmotrenie-289560542.html

Иск президента Грузии против закона об "иноагентах" – когда начнется рассмотрение?

Иск президента Грузии против закона об "иноагентах" – когда начнется рассмотрение?

Sputnik Грузия

Хорошо, что Зурабишвили в прямой форме признала свою нелегитимность, признав легитимность Конституционного суда, заявил премьер Грузии 23.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-23T13:45+0400

2024-08-23T13:45+0400

2024-08-23T14:12+0400

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закон об "иноагентах"

совет европы

оон

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ТБИЛИСИ, 23 авг – Sputnik. Конституционный суд Грузии на будущей неделе приступит к рассмотрению иска президента Грузии Саломе Зурабишвили, который она подала для признания закона "О прозрачности иностранного влияния" неконституционным и его дальнейшей отмены. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили впервые обратилась в Конституционный суд 15 июля – она подала иск о признании закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня, неконституционным. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента. По словам Зурабишвили, это выявило не только непринятие независимости президентского института, но и плачевное состояние Конституционного суда.Что касается самого правового процесса, то, по словам премьера, парламент здесь будет представлен и, конечно, все позиции будут защищены.С правовой точки зрения все очень просто, отметил Кобахидзе. "Прозрачность не может иметь никакой альтернативы. Следовательно, перспективы не может иметь поданный иск. Невозможно доказать, что прозрачность с правовой или с другой точки зрения – это плохо. Иск доказывает это. Соответственно, подобный иск не может иметь никакой перспективы", – подчеркнул премьер. По данным СМИ, процессы, запланированные на 29, 30 и 31 августа, прояснят, перейдет ли иск президента Грузии на стадию рассмотрения по существу.Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Иск президента Грузии против закона об "иноагентах" принят к рассмотрению>>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. После вступления в силу резонансного закона ряд НПО и СМИ заявили, что не подчинятся требованию закона. Они также внесли иск в Конституционный суд с требованием упразднить закон. Помимо НПО, иски в Конституционный суд Грузии с требованием признания т. н. закона об "иноагентах" неконституционным подали президент Саломе Зурабишвили, а также оппозиционные партии. Оспаривать конституционность закона в суде планирует также омбудсмен страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, закон об "иноагентах", совет европы, оон