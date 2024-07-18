https://sputnik-georgia.ru/20240718/isk-prezidenta-gruzii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-prinyat-k-rassmotreniyu-289072834.html

Иск президента Грузии против закона об "иноагентах" принят к рассмотрению

Иск президента Грузии против закона об "иноагентах" принят к рассмотрению

Sputnik Грузия

Как говорится в решении Конституционного суда, нет оснований для непринятия иска, так как он подписан истцом и в нем есть требуемые для иска указания 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T20:39+0400

2024-07-18T20:39+0400

2024-07-18T21:09+0400

грузия

политика

новости

саломе зурабишвили

конституционный суд грузии

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск президента Грузии Саломе Зурабишвили против парламента Грузии касательно закона "О прозрачности иностранного влияния". Зурабишвили впервые обратилась в Конституционный суд с иском о приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Президент Грузии оспаривает соответствие закона следующим статьям Конституции Грузии: "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", "Свобода объединений", "Права на личную и семейную жизнь, неприкосновенность личного пространства и коммуникации", "Право на свободу мнения, информации, средств массовой информации и Интернета", "Право на свободу развития личности", и норме Конституции гласящей, что "закон не имеет обратной силы если он не облегчает или упраздняет ответственность" и требует признать закон полностью не соответствующим Конституции Грузии. Президент Грузии осознала важность Конституционного суда – депутат >>Как говорится в решении Конституционного суда, нет оснований для непринятия иска, так как он подписан истцом и в нем есть требуемые для иска указания, он внесен полномочным субъектом, предмет иска соответствует вопросам, рассматриваемым Конституционным судом. Рассматривать вопрос будет пленум Конституционного суда во главе с судьей Хвичей Кикилашвили. С иском в Конституционный суд для упразднения закона "О прозрачности иностранного влияния" уже обратились 121 НПО и СМИ и собирается обратиться народный защитник Грузии Леван Иоселиани и оппозиционные партии. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Президент Грузии хочет всячески навредить стране – лидер "Силы народа">>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , конституционный суд грузии, закон об "иноагентах"