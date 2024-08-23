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Крупнейшая партия Швейцарии обвинила Евросоюз в проведении политики экспансии в Грузии
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила Евросоюз в проведении политики экспансии в Грузии
Sputnik Грузия
Цели Швейцарии как нейтрального и суверенного государства совершенно не совпадают с целями ЕС, говорится в заявлении партии 23.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-23T19:31+0400
2024-08-23T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) обвиняет ЕС в проведении политики экспансии в Украине, Грузии и Молдове, говорится в заявлении UDC. В ответ на принятие парламентом Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС."Демократический союз центра" – крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, швейцария, в мире, политика, грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
новости, швейцария, в мире, политика, грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
Крупнейшая партия Швейцарии обвинила Евросоюз в проведении политики экспансии в Грузии
Цели Швейцарии как нейтрального и суверенного государства совершенно не совпадают с целями ЕС, говорится в заявлении партии
ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Крупнейшая партия в парламенте Швейцарии "Демократический союз центра" (UDC) обвиняет ЕС в проведении политики экспансии в Украине, Грузии и Молдове, говорится в заявлении UDC.
В ответ на принятие парламентом Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
"Цели Швейцарии как нейтрального и суверенного государства совершенно не совпадают с целями ЕС. Тем более что ЕС считает себя геополитическим игроком и проводит очевидную политику экспансии в отношении Украины, Грузии и Республики Молдова", - сказано в документе.
"Демократический союз центра" – крупнейшая партия в Швейцарском национальном совете, имеющая 62 места из 200. Партия выступает против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, поскольку считает, что нейтралитет страны должен быть строгим. UDC также выступает против санкций в отношении России и поставок швейцарского оружия на Украину.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).