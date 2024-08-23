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Можно ли купаться в Черном море? В Грузии взяли пробы воды
Можно ли купаться в Черном море? В Грузии взяли пробы воды
Sputnik Грузия
Купальный сезон в Аджарии официально открылся 10 июня 23.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-23T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 23 авг – Sputnik. Качество воды по всему периметру побережья Черного моря находится в пределах нормы, согласно лабораторным исследованиям, проведенным Национальным агентством окружающей среды, говорится в сообщении на сайте ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Национальное агентство окружающей среды в непрерывном режиме ежемесячно проводит мониторинг качества воды в Черном море. В ходе исследований образцов воды, взятых в 12 точках, определяются гидробиологические и химические параметры, в том числе концентрация 13 тяжелых металлов, общее количество нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов и других физико-химических параметров. Лаборатория оснащена высокоточными аналитическими приборами и полностью соответствует современным требованиям и стандартам, говорится в информации ведомства.В агентстве также отметили, что в соответствии с Рамочной директивой ЕС по морской стратегии Национальное агентство окружающей среды активно работает над совершенствованием системы мониторинга. На данном этапе ведется работа по внедрению новых методов анализа параметров. Купальный сезон в Аджарии официально открылся 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой. Отдых в Аджарии, Батуми 2024 – цены на черноморском побережье Грузии в июле>>Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что на 20% выше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, черное море, аджария, национальное агентство окружающей среды, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
грузия, новости, туризм, черное море, аджария, национальное агентство окружающей среды, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Можно ли купаться в Черном море? В Грузии взяли пробы воды
11:58 23.08.2024 (обновлено: 12:38 23.08.2024)
Купальный сезон в Аджарии официально открылся 10 июня
ТБИЛИСИ, 23 авг – Sputnik. Качество воды по всему периметру побережья Черного моря находится в пределах нормы, согласно лабораторным исследованиям, проведенным Национальным агентством окружающей среды, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Национальное агентство окружающей среды в непрерывном режиме ежемесячно проводит мониторинг качества воды в Черном море. В ходе исследований образцов воды, взятых в 12 точках, определяются гидробиологические и химические параметры, в том числе концентрация 13 тяжелых металлов, общее количество нефтяных углеводородов, 16 полиароматических углеводородов и других физико-химических параметров.
"Исследование образцов, взятых из Черного моря, проводится в аккредитованной лаборатории анализа атмосферного воздуха, воды и почвы Национального агентства окружающей среды", – отмечено в сообщении.
Лаборатория оснащена высокоточными аналитическими приборами и полностью соответствует современным требованиям и стандартам, говорится в информации ведомства.
В агентстве также отметили, что в соответствии с Рамочной директивой ЕС по морской стратегии Национальное агентство окружающей среды активно работает над совершенствованием системы мониторинга. На данном этапе ведется работа по внедрению новых методов анализа параметров.
Купальный сезон в Аджарии официально открылся 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой.
Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду.
В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что на 20% выше по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.