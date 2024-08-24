Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240824/dvadtsat-let-za-ubiystvo-zheny-v-tbilisi--prokuratura-obzhaluet-reshenie-suda-289570773.html
Двадцать лет за убийство жены в Тбилиси – прокуратура обжалует решение суда
Двадцать лет за убийство жены в Тбилиси – прокуратура обжалует решение суда
Sputnik Грузия
Прокуратура требует для осужденного бессрочного заключения 24.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-24T13:13+0400
2024-08-24T13:13+0400
тбилисский городской суд
тбилисский апелляционный суд
новости
происшествия
грузия
убийство
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/41/234094122_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_09b2b9e17141299a7bfb2254fd8b24bc.jpg
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии не согласна с решением Тбилисского городского суда, который приговорил обвиняемого в убийстве супруги к 20 годам заключения, и намерена обжаловать его в Апелляционном суде, потребовав бессрочное заключение, говорится в сообщении на сайте ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Георгий Кавлелашвили убил свою 27-летнюю жену в районе Варкетили в Тбилиси 9 января 2024 года, нанеся ей 19 ножевых ранений. Сообщается, что на момент убийства женщина спала. Раненую отвезли в клинику Ингороква, но спасти ее врачам не удалось. На тот момент у супругов был четырехмесячный младенец.Тбилисский суд приговорил мужчину к 20 годам тюрьмы за убийство жены&gt;&gt; Кавлелашвили был задержан в день совершения преступления. Ему предъявили обвинение в "умышленном убийстве, совершенном по гендерному признаку, с особой жестокостью в отношении члена семьи", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение. Тбилгорсуд счел доказательства убийства на гендерной почве недостаточными, поэтому оправдал Кавлелашвили в этой части. Прокуратура обжалует приговор в Тбилисском апелляционном суде в квалификационной части и наказании, требуя для осужденного бессрочного заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/41/234094122_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_499adf2b952ab3fd79ec51a7e058720e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
тбилисский городской суд, тбилисский апелляционный суд, новости, происшествия, грузия, убийство
тбилисский городской суд, тбилисский апелляционный суд, новости, происшествия, грузия, убийство

Двадцать лет за убийство жены в Тбилиси – прокуратура обжалует решение суда

13:13 24.08.2024
© photo: Sputnik / StringerГлавная прокуратура Грузии
Главная прокуратура Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Прокуратура требует для осужденного бессрочного заключения
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии не согласна с решением Тбилисского городского суда, который приговорил обвиняемого в убийстве супруги к 20 годам заключения, и намерена обжаловать его в Апелляционном суде, потребовав бессрочное заключение, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Георгий Кавлелашвили убил свою 27-летнюю жену в районе Варкетили в Тбилиси 9 января 2024 года, нанеся ей 19 ножевых ранений. Сообщается, что на момент убийства женщина спала. Раненую отвезли в клинику Ингороква, но спасти ее врачам не удалось. На тот момент у супругов был четырехмесячный младенец.
Тбилисский суд приговорил мужчину к 20 годам тюрьмы за убийство жены>>
Кавлелашвили был задержан в день совершения преступления. Ему предъявили обвинение в "умышленном убийстве, совершенном по гендерному признаку, с особой жестокостью в отношении члена семьи", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.
Тбилгорсуд счел доказательства убийства на гендерной почве недостаточными, поэтому оправдал Кавлелашвили в этой части.
Прокуратура обжалует приговор в Тбилисском апелляционном суде в квалификационной части и наказании, требуя для осужденного бессрочного заключения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0