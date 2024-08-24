https://sputnik-georgia.ru/20240824/dvadtsat-let-za-ubiystvo-zheny-v-tbilisi--prokuratura-obzhaluet-reshenie-suda-289570773.html

Двадцать лет за убийство жены в Тбилиси – прокуратура обжалует решение суда

Двадцать лет за убийство жены в Тбилиси – прокуратура обжалует решение суда

Sputnik Грузия

Прокуратура требует для осужденного бессрочного заключения 24.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-24T13:13+0400

2024-08-24T13:13+0400

2024-08-24T13:13+0400

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии не согласна с решением Тбилисского городского суда, который приговорил обвиняемого в убийстве супруги к 20 годам заключения, и намерена обжаловать его в Апелляционном суде, потребовав бессрочное заключение, говорится в сообщении на сайте ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Георгий Кавлелашвили убил свою 27-летнюю жену в районе Варкетили в Тбилиси 9 января 2024 года, нанеся ей 19 ножевых ранений. Сообщается, что на момент убийства женщина спала. Раненую отвезли в клинику Ингороква, но спасти ее врачам не удалось. На тот момент у супругов был четырехмесячный младенец.Тбилисский суд приговорил мужчину к 20 годам тюрьмы за убийство жены>> Кавлелашвили был задержан в день совершения преступления. Ему предъявили обвинение в "умышленном убийстве, совершенном по гендерному признаку, с особой жестокостью в отношении члена семьи", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение. Тбилгорсуд счел доказательства убийства на гендерной почве недостаточными, поэтому оправдал Кавлелашвили в этой части. Прокуратура обжалует приговор в Тбилисском апелляционном суде в квалификационной части и наказании, требуя для осужденного бессрочного заключения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилисский городской суд, тбилисский апелляционный суд, новости, происшествия, грузия, убийство