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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В июле 2024 года по сравнению с июнем 2024-го цены на промышленную продукцию снизились на 0,5% 24.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-24T09:01+0400

2024-08-24T09:01+0400

2024-08-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 авг – Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в июле 2024 года вырос на 8,9%, по сравнению с июлем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлиял рост цен в перерабатывающей промышленности на 7,4%, в том числе цены на продовольствие выросли на 10,1%, а в горнодобывающей промышленности – на 20,9%.В июле 2024 года по сравнению с июнем 2024-го цены на промышленную продукцию снизились на 0,5%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в июле на 5,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.При этом цены выросли в горнодобывающей промышленности на 15,4%, в перерабатывающей промышленности – на 4,2%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июле вырос на 11,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены выросли на 22,7%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 10,6%, в том числе цены на продовольствие выросли на 36,9%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 1,1%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 4,6%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в июле 2024 года составил 1,8% при целевом показателе 3%. В июле 2024 года по сравнению с июнем уровень инфляции составил -0,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, цены, промышленность, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика