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https://sputnik-georgia.ru/20240824/nepogoda-sozdala-problemy-v-neskolkikh-regionakh-gruzii-289576285.html
Непогода создала проблемы в нескольких регионах Грузии
Непогода создала проблемы в нескольких регионах Грузии
Sputnik Грузия
Накануне синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии 24.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-24T17:17+0400
2024-08-24T18:30+0400
непогода в грузии
происшествия
погода
грузия
кахети
батуми
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Обильные осадки, а также сильный ветер и град нанесли ущерб городам и селам регионов Кахети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Самегрело-Земо Сванети, а также Аджарии – везде ведутся работы по ликвидации последствий непогоды. В Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) в результате сильного дождя и смерча повалены десятки деревьев, которые, в частности, повредили автомобили, газопровод и линии электропередач. Электроэнергия не подается большинству районов города и нескольким селам муниципалитета. Есть проблемы и с газоснабжением. На всей территории города работают соответствующие службы муниципалитета и сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями. Сумма ущерба пока неизвестна. Что касается черноморского курортного города Батуми, обильные осадки затопили несколько его участков. По информации мэрии Батуми, на сообщения о наводнениях, поступивших на горячую линию водораспределительной компании Water Batumi, произошло быстрое реагирование – всю ночь непрерывно продолжалась очистка решеток, колодцев и каналов, ведущих к морю. По их словам, водосточная система города работает исправно, и на данный момент ситуация стабильная. Кроме того, отмечено, что движение транспорта не затруднено. Сильный ливень создал проблемы и в муниципалитете Они в высокогорной Раче. Разлившаяся река Чанчахи частично повредила временный мост на 136-м км автодороги на перевале Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони, в результате чего движение вблизи села Глола временно ограничено. Как сообщила мэрия Они, на данном участке дороги движение для всех видов автотранспорта запрещено. С утра на месте мобилизована техника, и на данный момент осуществляются превентивные меры и работы по ликвидации последствий непогоды. Сильно пострадали от непогоды несколько сел Ахметского муниципалитета в регионе Кахети. Дождь, град и ураган – в Кахети борются с последствиями непогоды&gt;&gt;По словам местных жителей, накануне ночью был сильный ливень, ветер, и град, из-за чего сорваны крыши с домов, повреждены линии электропередач, повалены деревья, пострадали виноградники и сельскохозяйственные угодья, затоплены первые этажи домов. Накануне синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии, отметив, что до конца дня 24 августа ожидается дождь с грозой, град, усиление ветра, а также шторм на побережье Черного моря в 3-4 балла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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непогода в грузии, происшествия, погода, грузия, кахети, батуми
непогода в грузии, происшествия, погода, грузия, кахети, батуми

Непогода создала проблемы в нескольких регионах Грузии

17:17 24.08.2024 (обновлено: 18:30 24.08.2024)
© City Hall of Zugdidi MunicipalityНепогода в Зугдиди
Непогода в Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2024
© City Hall of Zugdidi Municipality
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Накануне синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Обильные осадки, а также сильный ветер и град нанесли ущерб городам и селам регионов Кахети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, Самегрело-Земо Сванети, а также Аджарии – везде ведутся работы по ликвидации последствий непогоды.
В Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети) в результате сильного дождя и смерча повалены десятки деревьев, которые, в частности, повредили автомобили, газопровод и линии электропередач.
© City Hall of Zugdidi MunicipalityНепогода в Зугдиди
Непогода в Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2024
Непогода в Зугдиди
© City Hall of Zugdidi Municipality
Электроэнергия не подается большинству районов города и нескольким селам муниципалитета. Есть проблемы и с газоснабжением.
На всей территории города работают соответствующие службы муниципалитета и сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями. Сумма ущерба пока неизвестна.
© Batumi City Hall Непогода в Батуми
Непогода в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2024
Непогода в Батуми
© Batumi City Hall
Что касается черноморского курортного города Батуми, обильные осадки затопили несколько его участков.
© Batumi City Hall Непогода в Батуми
Непогода в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2024
Непогода в Батуми
© Batumi City Hall
По информации мэрии Батуми, на сообщения о наводнениях, поступивших на горячую линию водораспределительной компании Water Batumi, произошло быстрое реагирование – всю ночь непрерывно продолжалась очистка решеток, колодцев и каналов, ведущих к морю.
По их словам, водосточная система города работает исправно, и на данный момент ситуация стабильная. Кроме того, отмечено, что движение транспорта не затруднено.
© City Hall of Oni MunicipalityНепогода в Они
Непогода в Они - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2024
Непогода в Они
© City Hall of Oni Municipality
Сильный ливень создал проблемы и в муниципалитете Они в высокогорной Раче. Разлившаяся река Чанчахи частично повредила временный мост на 136-м км автодороги на перевале Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони, в результате чего движение вблизи села Глола временно ограничено.
© City Hall of Oni MunicipalityНепогода в Они
Непогода в Они - Sputnik Грузия, 1920, 24.08.2024
Непогода в Они
© City Hall of Oni Municipality
Как сообщила мэрия Они, на данном участке дороги движение для всех видов автотранспорта запрещено. С утра на месте мобилизована техника, и на данный момент осуществляются превентивные меры и работы по ликвидации последствий непогоды.
Сильно пострадали от непогоды несколько сел Ахметского муниципалитета в регионе Кахети.
Дождь, град и ураган – в Кахети борются с последствиями непогоды>>
По словам местных жителей, накануне ночью был сильный ливень, ветер, и град, из-за чего сорваны крыши с домов, повреждены линии электропередач, повалены деревья, пострадали виноградники и сельскохозяйственные угодья, затоплены первые этажи домов.
В муниципалитете создана специальная комиссия, которая подсчитает ущерб, нанесенный стихией, и окажет пострадавшему населению соответствующую помощь.
Накануне синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии, отметив, что до конца дня 24 августа ожидается дождь с грозой, град, усиление ветра, а также шторм на побережье Черного моря в 3-4 балла.
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