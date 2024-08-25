https://sputnik-georgia.ru/20240825/remont-uchastkov-odnoy-iz-samykh-opasnykh-dorog-v-gruzii-prodolzhaetsya-289577922.html

Ремонт участков одной из самых опасных дорог в Грузии продолжается

Ремонт участков одной из самых опасных дорог в Грузии продолжается

Sputnik Грузия

Дорога Пшавели-Абано-Омало была построена в 60-х и 70-х годах прошлого века 25.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-25T12:03+0400

2024-08-25T12:03+0400

2024-08-25T12:03+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Грузии объявил тендер на ремонт 21,5-25,5-километрового участка дороги Пшавели-Абано-Омало, ведущей в высокогорный район Тушети в Кахети, сообщил "Коммерсант". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Дорога Пшавели-Омало – это единственный способ добраться до Тушети. Она начинается от села Пшавели и соединяется с Омало через перевал Абано, который находится на высоте 2 950 метров над уровнем моря. Дорога узкая, и на ней часто возникают оползни. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году. В перечень выполняемых работ входят: Ориентировочная стоимость закупок – 17,9 миллиона лари. Прием предложений начнется 20 сентября и завершится 25 октября. Министерство инфраструктуры Грузии приступило к реализации многомиллионного проекта по повышению безопасности дорожного движения на 72-километровой дороге Пшавели-Абано-Омало в июле 2022 года. Когда завершится ремонт дороги через перевал в Кахети?>>Проект дороги Тушети разделен на восемь участков. Уже подписано шесть контрактов, которые предусматривают улучшение условий дорожного движения на 50 км дороги, и их стоимость составляет 51,6 млн лари. На оставшихся двух участках общей протяженностью 15 км работы начнутся постепенно. Первые 22,5 км дороги Пшавели-Абано-Омало будут покрыты асфальтовым покрытием. Покрытие остальных участков, в зависимости от рельефа местности, останется грунтовым, поврежденные участки дороги будут восстановлены, а существующие параметры – улучшены. Проект поэтапно будет завершен в 2025 году. Дорога Пшавели-Абано-Омало была построена в 60-х и 70-х годах прошлого века. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тушети, кахети, новости, туризм, омало, грузия, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги