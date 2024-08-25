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Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?

Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?

Sputnik Грузия

В течение апреля, мая и июня текущего года по всей стране работало 29 элеваторов 25.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 авг — Sputnik. Элеваторы в Грузии хранили 95 тысяч тонн продукции во втором квартале 2024 года, 34,3% из которой составляла пшеница, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В течение апреля, мая и июня текущего года по всей стране работало 29 элеваторов. По информации "Сакстата" 64,3% от общего объема продукции, размещенной на элеваторах, составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации. За отчетный период элеваторы продали 64,8 тысячи тонн продукции на сумму 80,7 миллиона лари, 63,1% из которого была импортированная продукция. В этот период больше всего элеваторов (9 единиц) работало в регионе Квемо Картли, пять элеваторов – в Самегрело-Земо Сванети, четыре – в Имерети, по три элеватора – в Кахети, Тбилиси и Шида Картли, и два – в Гурии. Торговля между Грузией и Россией – главные товары>>В течение этого периода оказаны услуги 13 потребителям. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 41, а среднемесячная численность работающих в элеваторах – 379 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

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