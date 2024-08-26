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Что произошло у дома монаха Николоза? Версии и детали кровавого инцидента
Что произошло у дома монаха Николоза? Версии и детали кровавого инцидента
Sputnik Грузия
По одной из версий, конфликт связан с деньгами, которые раздает монах Николоз 26.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-26T17:20+0400
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ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Причина преступления, в ходе которого были ранены двое человек в жилом корпусе на окраине Тбилиси в районе Земо Поничала, где проживает монах Николоз (Нариман Макарашвили), до сих пор неизвестна – его последователи говорят о провокации, в то время как местные жители обращают внимание на частые стычки между "прихожанами". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным следствия, 24 августа 19-летний обвиняемый в одном из многоквартирных домов в поселке Земо Поничала нанес ранения холодным оружием двум гражданам – 27-летнему мужчине и 52-летней женщине, после чего скрылся с места преступления. Пострадавших доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Обвиняемого полиция задержала по горячим следам. На седьмом этаже здания, где произошел инцидент, живет монах Николоз. По распространенной информации, он уже много лет отлучен от Церкви, однако у монаха есть последователи, которые постоянно собираются у его дома. По словам соседей, шум во дворе и подъезде дома – обычное дело. Говорят, что противостояния между последователями монаха Николоза происходят часто, и последний инцидент был еще одним очередным происшествием. По данным различных СМИ, Нариман Макарашвили уже около 19 лет живет в безмолвии. Его последователи утверждают, что монах Николоз, он же "Бог Нариман", может излечить от тяжелой болезни, поэтому они собираются возле его жилья, зажигают свечи, молятся и поют. По одной из версий, конфликт связан с деньгами, которые раздает монах Николоз, но пока нет официальной информации о том, что на самом деле стало причиной инцидента. Между тем последователи, собравшиеся у дома монаха Николоза, намекают на преднамеренную провокацию. "Это целенаправленная борьба у ворот батюшки. Там не было никаких прихожан", – сказала одна из последователей монаха. "Кого-то подослали. Это сделал тот, кого это устраивало. Сейчас пойми, кого это устраивало", – сказал другой прихожанин. Полиция Тбилиси задержала 19-летнего подозреваемого за ранение двух человек>>Один из пострадавших в результате инцидента уже покинул медицинское учреждение, а другой остается под наблюдением врачей. В понедельник 19-летнему мужчине будет официально предъявлено обвинение. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении двух лиц". Преступление наказывается лишением свободы сроком от 9 до 13 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси, общество
новости, грузия, происшествия, тбилиси, общество
Что произошло у дома монаха Николоза? Версии и детали кровавого инцидента
По одной из версий, конфликт связан с деньгами, которые раздает монах Николоз
ТБИЛИСИ, 26 авг — Sputnik. Причина преступления, в ходе которого были ранены двое человек в жилом корпусе на окраине Тбилиси в районе Земо Поничала, где проживает монах Николоз (Нариман Макарашвили), до сих пор неизвестна – его последователи говорят о провокации, в то время как местные жители обращают внимание на частые стычки между "прихожанами".
По данным следствия, 24 августа 19-летний обвиняемый в одном из многоквартирных домов в поселке Земо Поничала нанес ранения холодным оружием двум гражданам – 27-летнему мужчине и 52-летней женщине, после чего скрылся с места преступления.
Пострадавших доставили в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Обвиняемого полиция задержала по горячим следам.
На седьмом этаже здания, где произошел инцидент, живет монах Николоз. По распространенной информации, он уже много лет отлучен от Церкви, однако у монаха есть последователи, которые постоянно собираются у его дома.
По словам соседей, шум во дворе и подъезде дома – обычное дело. Говорят, что противостояния между последователями монаха Николоза происходят часто, и последний инцидент был еще одним очередным происшествием.
"Это толпа невыносимых людей. Контакт с ними совершенно невозможен. Они очень далеки от паствы… Будто это их территория и никого больше", – сказала соседка в эфире телеканала "Рустави 2".
По данным различных СМИ, Нариман Макарашвили уже около 19 лет живет в безмолвии. Его последователи утверждают, что монах Николоз, он же "Бог Нариман", может излечить от тяжелой болезни, поэтому они собираются возле его жилья, зажигают свечи, молятся и поют.
По одной из версий, конфликт связан с деньгами, которые раздает монах Николоз, но пока нет официальной информации о том, что на самом деле стало причиной инцидента.
"Такие вещи здесь случаются очень часто. Неделю назад несовершеннолетнего столкнули с лестницы, приезжали три экипажа патруля", – рассказала соседка.
Между тем последователи, собравшиеся у дома монаха Николоза, намекают на преднамеренную провокацию.
"Это целенаправленная борьба у ворот батюшки. Там не было никаких прихожан", – сказала одна из последователей монаха.
"Кого-то подослали. Это сделал тот, кого это устраивало. Сейчас пойми, кого это устраивало", – сказал другой прихожанин.
Один из пострадавших в результате инцидента уже покинул медицинское учреждение, а другой остается под наблюдением врачей. В понедельник 19-летнему мужчине будет официально предъявлено обвинение.
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении двух лиц". Преступление наказывается лишением свободы сроком от 9 до 13 лет.